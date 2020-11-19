Bursaspor'da 15 futbolcu sokağa çıkma yasağına takılıyor
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Bursaspor'da 15 futbolcu sokağa çıkma yasağına takılıyor

19.11.2020 11:13 | Son Güncelleme: 19.11.2020 11:42
Bursaspor'da 15 futbolcu sokağa çıkma yasağına takılıyor

Yeni alınan 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı sonrasında Bursaspor'da 15 futbolcu sınıra takılıyor.

Yeni alınan 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı sonrasında Bursaspor'da 15 futbolcu sınıra takılıyor.

Covid-19 tedbirleri kapsamında yeni alınan kararlarda '20 yaş altına sokağa çıkma yasağı' belirli saatler için getirildi. 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı fertler gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. Bu saatler dışında belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak. Cuma gününden itibaren geçerli olacak bu uygulama sonrası, gözler TFF 1.Lig ekibi Bursaspor'a çevrildi. Bu sezon transfer tahtasını açamamasından dolayı genç ağırlıklı kadro ile mücadele eden yeşil beyazlı takımda sınıra takılan tam 15 futbolcu bulunuyor. Bursaspor Kulübü, konuyla alakalı özel izin alarak hem futbolcuların antrenmana rahat gidip gelmelerini hem de maçlara çıkabilmelerini sağlayacak. Bursaspor bu hafta Adanaspor'la karşılaşacak ve maç saat 16.00'da başlayacak. Böylece yeşil beyazlı takım 15 futbolcusundan mahrum kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalmayacak.

BURSASPOR'UN 20 YAŞ ALTI FUTBOLCULARI

Ozan İsmail Koç (6.01.2001)

Batuhan Kör (9.03.2001)

Canberk Yurdakul (30.04.2001)

Berat Altındiş (10.01.2002)

Ali Akman (18.04.2002)

Kerem Şen (14.06.2002)

Ertuğrul Kurtuluş (22.08.2002)

Zeynullah Türkay (01.10.2002)

Vefa Temel (3.11.2002)

Abdülkadir Gül (06.12.2002)

Eren Güler (29.01.2003)

Tugbey Akgün (9.04.2003)

Abdullah Tazgel (12.04.2003)

Bilal Güney (21.07.2003)

Kerem Kök (28.01.2004) - BURSA

Bursaspor'da 15 futbolcu sokağa çıkma yasağına takılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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