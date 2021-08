Bursaspor CEO'su Adnan Ersoy'dan Mustafa Er açıklaması!

Bursaspor Kulübü CEO'su Adnan Ersoy, Bursaspor YouTube kanalında dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Bursaspor Kulübü CEO'su Adnan Ersoy, Bursaspor YouTube kanalında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Ersoy, "Mustafa Er'in bir transfer listesi vardı. Ancak başkanımızın haberi yoktu. Tabii ki her transferden önce soruldu. Açık ve şeffaf olmak gerekiyor. Onay vermedikleri oldu. Ama her hocanın her istediği olamayabiliyor" dedi.

Bursaspor Kulübü CEO'su Adnan Ersoy, ilk kez kamuoyunun karşısına çıktı. Yeşil-beyazlı kulübün YouTube kanalına konuşan Ersoy, Mustafa Er konusunda da dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte Ersoy'un açıklamaları; "Transfer tahtası sürecinde, taraftarlara neleri başardık neleri başaramadık anlatmamız gerek. Hangi yerlerde ne kadar yol kat ettik bunları bilmeleri açısından iyi olur. Seçimin başından beri kısa bir özet geçmek istiyorum. Mevcut yönetime seçildikten sonra sayın başkan benden rica etti. Futbol dünyasının dışında olduğum için başta istekli değildim. Başkanın ricası ile başladım. Ama yaşadığımız şehrin kulübü olunca elimizden geleni yapmak durumundayız. Süreç başladığında ilk problemimiz transfer tahtasıydı. Dünyanın dışından olduğum için başta tahtayı kendi görev tanımım içerisine almadım. Bu işin paydaşlarının çözümleyebileceğini düşündük. Bu arada biz de boş durmadık. Borçlar için ön çalışma yaptık. Neler yapabiliriz bunun üzerinde çalıştık. 10 gün sonra, sayın başkan bu görevi bana verdi. Bu konuda ben de bir ekip kurdum. Transfer tahtası ile ilgili bir oda kurduk. 45 dosya için çalışmaya başladık. Çok zorlu bir süreçti. Maalesef geçmiş dönemde yaşananlar ile ilgili olarak çok olumsuz bir algı vardı. Ama ekibimiz büyük bir çalışma gösterdi. Kimi nereden yakalayabileceksek oradan yürüdük."

"Futbol tarafında garip olaylarla karşılaştık"

Adnan Ersoy, şöyle devam etti: "Kulübün saygınlığını tekrar kazandırdığımızı düşünüyorum. Tahtanın paydaşları hala beni arıyor. Durumumuzu ve yapabilecekleri bir şey olup olmadığını soruyorlar. Çok derin ve hummalı bir süreç oldu. Bir yandan da çok eğlenceliydi. Herkes önüne düşeni yaptı ve olmaz deneni yaptık. Hukuk departmanımızda yığılmış davalarımız var. Bununla ilgili envanter çalışması yaptık. Bununla ilgili de fark ettik ki bu şehrin insanı olup, bu kulübe dava açmaktan imtina edecek insanlar saygı görmedikleri için, dava açmışlar. Dava ile ilgili durumlar hala çok kötü durumda. Hala uğraşıyoruz. Büyük bir yük birikmiş. Bir hukuk departmanı ile anlaştık. Bu davaların tasfiyesi ile ilgili neler yapabiliriz ona bakıyoruz. Kulübün üzerindeki bu yükü mümkün mertebe azaltmak üzerine çalışıyoruz. Futbol tarafında garip olaylarla karşılaştık. Futbolcunun parası ödenmiş ancak tekrar dava açılış, alacak başa dönmüş, mükerrer ödeme yapmak zorunda kalıyoruz. Transfer tahtası ile meşgul olduğumuz için çok üzerinde duramıyoruz. Bu sefer 'anlaşmıyorum' oluyor. Bunu FIFA'dan ilgili birimlerle konuştuğumuzda uzun süreceğini ve çok kolay olmayacağını söylediler. Taraftarlarımız ve camiamız müsterih olsunlar. Bununla ilgili planlamamızı yaptık.Transfer tahtası sorunumuzu çözelim, Sonra bütün dosyalarımızı açalım, dersimizi çalışalım. Ortaya çıkan duruma bakıp, gerekiyorsa tekrardan bir aksiyon alalım dedik."

"Başkanımız transfer sürecine dahil oldu"

Transfer süreci ile ilgili de bilgi veren Ersoy, "Bankalar tarafında oldukça önemli mesafe kat ettik. Yapılandırma konusunda bir noktaya eriştik. Ziraat ve Denizbank'ın kulübümüz için ortak verdiği kredide garip bir durum ile karşılaştık. Kredimizin bakiyesini göremiyoruz. Bankalar yeteri kadar tevazu göstermişler. Yıllardır ödeme alamamışlar. En büyük sorunumuz bu şu anda. Kulübün çok adım atabilecek bir alanı yok. Onu amaç edindik. Kulübü yürür hale getirmemiz gerek. Bunun yolu gelirleri arttırmak ve temlikleri kaldırmak. Bu işin doğru yönetimle hareketle, çözülüp ilerletilebileceğini düşünüyorum. Bu süreçte zorluklar da yaşadık. Transferler çok kolay olmadı. Bürokratik süreç çok zor ve uzun sürdü. İşin paydaşları hepimiz paralel hareket etmeye çalıştık. 35-40 gülük süreçte transferlerle ilgili yol alamayınca, transferlerin yapılma zorunluluğu doğdu. Her yerden transfer edilebilecek futbolcular ortaya atıldı. Ben tahta ile meşgul olurken, sayın başkanımız bu sürece dahi oldu ve transferlerin büyük bir kısmı bitti. Ama maalesef bu süreçte iletişimsizlik yaşadık. Burada Mustafa Hocamız ile iletişimsizliğimiz oldu. Mustafa Hocamızın bir listesi var. Listeden başkanımızın haberi yok. Tabi ki her transferden önce soruldu. Açık ve şeffaf olmak gerekiyor. Onay vermedikleri oldu. Ama her hocanın her istediği olamayabiliyor. Bazen futbolculara da uymayabiliyor. Biz transfer sürecini böyle götürmek zorundayız. Ama seneye böyle yapmamalıyız. Yöntem olarak değişikliğe gitmeliyiz" dedi.

"Süper Lig kalitesinde transferler yaptığımızı düşünüyorum"

Transfer sürecinde yaşananların bir daha tekrarlanmaması için uğraş vereceklerinin altını çize Bursaspor'un CEO'su, son olarak şunları söyledi: "Ara dönemin transferlerine şimdiden iletişim kurarak, her şeyi hazırlayarak yapmalıyız. Çok iyi transferler yaptığımızı düşünüyorum Süper Lig kalitesinde transferler yaptığımızı düşünüyorum. Hocamız ile de böyle bir şey yaşadık. Ben problemlerin çözüleceğini düşünüyorum. Benim bu işin taraflarını söylemek istediğim şu: Bir şeyler çok yolunda giderken, çok yanlış, komik konular konuşulmaya başlandı. Burada süreci çok dikkatli olarak götürmemiz gerek. Acayip şeyler konuşuluyor. Bizim ile ilgili olumsuz haber yapanları da tespit ettik. Çünkü burada bir ekonomi dönüyor. Bu işi bir kamu görevi gibi yürüyeceğimizi zaten paylaştık. Birileri bir haber yapıyorsa, altında başka bir şey vardır. Biz bunların yasal olarak takipçisi olacağız. Kulüpte şeffaflıktan kastettiğimiz buydu. Çok güzel işler başardık bunları ilerleyen süreçte tamamlayacağız. Transferlerimize ilerleyen dönemde hazırlanmak amacımız. Öncesinden birikmiş olan yükü kademe kademe azaltmak. En önemlisi sabırlı ve sakin olmak. Yeri gelecek kaybedeceğiz, yeri gelecek berabere kalacağız, yeri gelecek umutsuzluğa kapılacağız ama sonunda başaracağız." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı