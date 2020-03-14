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İbrahim Üzülmez, Bursaspor, Boluspor, Spor

Bursaspor - Boluspor maçının ardından

- İbrahim Üzülmez: "Bize güvenen oyuncularla devam etmek istiyoruz" Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Boluspor maçının ardından yaptığı açıklamada karşılaşmanın ilk bölümlerde rakip üzerinde baskıyı kurduklarını belirterek, golü bulduklarını ve ikinci golü de bulabilecekleri...

14.03.2020 23:00 | Son Güncelleme: 14.03.2020 23:02
Bursaspor - Boluspor maçının ardından

- İbrahim Üzülmez: "Bize güvenen oyuncularla devam etmek istiyoruz"

BURSA - Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Boluspor maçının ardından yaptığı açıklamada karşılaşmanın ilk bölümlerde rakip üzerinde baskıyı kurduklarını belirterek, golü bulduklarını ve ikinci golü de bulabilecekleri pozisyonlar yakaladıklarını söyledi.

TFF 1. Lig'in 28. haftasında Bursaspor, sahasında Boluspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör İbrahim Üzülmez, yaptıkları hatadan golü yediklerini ifade ederek, "Yediğimiz golün ardından rakibe de direnç geldi. Oynamaya çalıştık, istekliydik. İkinci yarıda yakaladığınız pozisyonları değerlendiremediğiniz zaman kötü oluyor. Kazansaydık avantaj yakalayabilirdik, bazı oyuncuların bireysel performans düşüklüğü var. Rakibi de kutluyorum, iyi mücadele ettiler. Risk aldığımız dönemlerde bir-iki pozisyonları var. Berabere biten bir maç bizim için kayıp ve üzüntü verici" dedi.

"Yaşlı bir takımız, zaman zaman sıkıntılar yaşıyoruz"

Herkesin kalan haftalarda Bursaspor armasına destek vermesi gerektiğini vurgulayan deneyimli çalıştırıcı, son vuruşlarda sorunlar yaşadıklarına işaret ederek, "Yaşlı bir takımız, zaman zaman sıkıntılar yaşıyoruz. Mücadele ediyoruz ancak bariz hatalarımız da var. Futbolda hatalar var ama şampiyonluk yolunda bu hataları yapmamamız lazım. Maç öncesinde risk alınmaması gerektiğini söylüyoruz, oyun içerisinde hatalar yapıyoruz. Seleznov gibi tecrübeli oyuncunun böyle golleri kaçırmaması lazım. Bize inanmış ve sonuna kadar güvenen oyuncularla devam etmek istiyorum. Sonuna kadar bu yarış devam edecektir, rakiplerimiz de puan kaybedecektir" diye konuştu.

"İnsan sağlığı her şeyden önemli"

Üzülmez, maçların seyircisiz oynanmasına ilişkin gelen soruyu ise, "İnsan sağlığı her şeyden önemli. Büyüklerimizin aldığı karara saygı duyacağız. Burada aslolan insandır, bazı oyuncuların da özellikle yabancı oyuncuların tedirgin olduğunu görüyoruz, şahsi düşüncem liglerin ertelenmesi olabilirdi" şeklinde yanıtladı.

Boluspor Teknik Sorumlusu Avcı: "Bir puan çok önemliydi"

Boluspor Teknik Sorumlusu Tamer Avcı, çok iyi bir mücadelenin olduğunu vurgulayarak "İki takımı da tebrik ediyorum. Biz aşağıda can derdindeyiz, Bursaspor şampiyonluğa oynuyor. İki takım da kazanabilirdi. Bizim için bir puan çok önemliydi. Puan veya puanlar için gelmiştik, kazanabilirdik. Oyun planladığımız gibi oldu, rakibin ikinci bölgede gelmesini bekledik, istediğimize de kavuştuk, golü bulduk. Bursaspor'a başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bursaspor - Boluspor maçının ardından

Kaynak: İHA

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Bursaspor - Boluspor maçının ardından

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