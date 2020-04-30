Bursaspor Başkanı Mesut Mestan: Gelecek sezon Batalla teknik ekipte yer alacak

TFF 1. Lig'de mücadele eden Bursaspor'un Başkanı Mesut Mestan, gelecek sezon Bursaspor tarihinde önemli bir yere sahip olan Arjantinli Pablo Martin Batalla'nın gelecek sezon teknik heyette yer alacağını söyledi.

TFF 1. Lig'de yer alan Bursaspor'un başkanı Mesut Mestan, TRT Spor'un Instagram hesabına önemli açıklamalarda bulundu.

Liglerin geleceği ile ilgili konuşan Mestan, "Biz oynayacak gibi planlamalarımızı yapıyoruz. Oynayın derlerse hedef Süper Lig; oynamayın derlerse oynamayız. Ama bizim oynama yönünde olduğumuzu söylemek isterim." dedi.

Bursaspor Başkanı, Burak Kapacak ile Ozan Koç ile ilgili çıkan transfer haberleri ile ilgili ise, "İkisi için de teklifler geliyor ancak biz iki oyuncumuzla devam etmek istiyoruz. Oyuncularımın Süper Lig'de bizimle beraber oynamasını istiyorum. Ancak gelen tekliflerden de kıvanç duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

"BATALLA İLE ANLAŞTIK"

Mestan, kulübün efsanesi Pablo Martin Batalla hakkında ise dikkat çekici ifadeler kullandı. Sezon başında teknik ekipte yer alması için anlaşmaya vardıklarını açıklayan Mesut Mestan, "Batalla ile anlaşmıştık. Türkiye'de kurs açılmadığı için dahil edemedik ancak gelecek sezon teknik ekipte bizimle birlikte olacak." dedi.

Mestan'ın diğer açıklamaları şu şekilde;

"Şu an hiçbir şey yok. Sıfır kuruş. 1. Lig'in geliri de malum. Gelenler de alacaklılara gitti. Bize gelen bir şey yok. Şu an 3.'cüyüz, iyi bir kadro kurmuştuk. Hak ettiğimiz Süper Lig'e çıkmak istiyoruz."

"Puan silme gibi bir konu söz konusu değil. FIFA ile tüm görüşmeleri yaptık. Sezon başında yaşadığımız şanssızlıklar önceki yönetimle alakalıydı."

BURSASPOR'UN ŞAMPİYON KADROSUNDA YER ALMIŞTI

Bursaspor formasını 2009-2014 ve 2016-2018 yılları arasında iki dönem giyen Batalla, yeşil-beyazlıların 2009-2010 sezonunda elde ettiği tek Süper Lig şampiyonluğunda önemli rol oynamıştı.