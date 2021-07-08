Bursaspor, Afyon'daki ilk antrenmanını gerçekleştirdi
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Bursaspor, Afyon'daki ilk antrenmanını gerçekleştirdi

Bursaspor, Afyon'daki ilk antrenmanını gerçekleştirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Bursaspor'da, Afyon kampının ilk antrenmanı gerçekleşti.

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Bursaspor'da, Afyon kampının ilk antrenmanı gerçekleşti. Çalışmalarda Mustafa Er'in uyarıları dikkat çekti.

TFF 1. Lig ekibi Bursaspor'da Afyon kampı başladı. Yeşil-beyazlılar, akşam saatlerinde ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen idman, 1 saat 15 dakika sürdü. 41 yaşındaki teknik adamın, futbolculara sert uyarıları dikkatlerden kaçmadı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, dar alanda oynanan kontrol pas oyunu ile devam etti. Daha sonra pas ve koordinasyon çalışması yapan yeşil-beyazlılar, son bölümde yarı sahada çift kale maç ile tempolu koşularla antrenmanı tamamladı. Sakatlıkları süren İsmail Çokçalış ve Hasan Basri Ünal'ın tedavileri devam ederken Tuğbey Akgün takımdan ayrı düz koşu yaptı. - BURSA

Bursaspor, Afyon'daki ilk antrenmanını gerçekleştirdi
Bursaspor, Afyon'daki ilk antrenmanını gerçekleştirdi
Bursaspor, Afyon'daki ilk antrenmanını gerçekleştirdi
Bursaspor, Afyon'daki ilk antrenmanını gerçekleştirdi
Bursaspor, Afyon'daki ilk antrenmanını gerçekleştirdi
Bursaspor, Afyon'daki ilk antrenmanını gerçekleştirdi
Bursaspor, Afyon'daki ilk antrenmanını gerçekleştirdi
Bursaspor, Afyon'daki ilk antrenmanını gerçekleştirdi
Bursaspor, Afyon'daki ilk antrenmanını gerçekleştirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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