Bursalı otomotivciler Macaristan'da

31.01.2020 11:26 | Son Güncelleme: 31.01.2020 11:31

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından otomotiv sektöründe faaliyet gösteren KOBİ'lerin dış ticarette uzmanlaşması hedefiyle başlatılan 'Türkiye ve AB Arasında Otomotiv Sektöründe Fırsatlar Bulmak ve Köprüleri Kurmak' projesi çerçevesinde Bursalı firmalar Macaristan'da ikili iş görüşmelerine katıldı.



Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu (TEBD) kapsamında Bursalı otomotiv firmaları, Macaristan'ın Kecskemet şehrinde ikili iş görüşmelerine katıldı. BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan'ın başkanlık ettiği heyette proje ortakları arasında yer alan Kilis Ticaret ve Sanayi Odası (KİTSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Kopan, KİTSO Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Murat Toprak ile otomotiv sektöründe faaliyet gösteren 10 firma yer aldı.



Heyet, ilk olarak Bacs Kiskun County Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen iş forumuna katılarak, Hrös Supplier Otomotiv Kümelenmesi Başkanı Attila Gurabi ve Macar otomotiv sektörü temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda konuşan BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan, Türkiye ve Macaristan'ın tarihi ve kültürel bağları güçlü olan dost ülkeler olduğunu söyledi. Söz konusu bağların iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağladığını ifade eden Koçaslan, "Son yıllarda ekonomik ilişkilerimiz istikrarlı biçimde gelişiyor. Ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmi 2,5 milyar doları aştı. Ancak 6 milyar dolarlık hedefimize ulaşmak için daha çok gayret göstermemiz gerekiyor. Macaristan ile ticari münasebetlerimizi artırmak maksadıyla otomotiv sektöründeki firmalarımızın temsilcileriyle buraya geldik. Macar iş adamları ile iş birliği yapabileceğimiz önemli fırsatlara sahibiz. Ziyaretimizin her iki ülke iş dünyası için önemli kazanımlara vesile olacağına inanıyorum" dedi.



Otomotiv endüstrisinin Türkiye'nin en büyük ihracatçı sektörü konumunda bulunduğunu ifade eden Koçaslan, sektörün geride kalan yılda 30.5 milyar dolarlık ihracatla, ülkenin toplam ihracatının yüzde 17'sini tek başına gerçekleştirdiğini kaydetti. Bursa'nın da otomotiv endüstrisinde dünya çapındaki üretim merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Koçaslan, "Gelişmiş alt yapısı ve vasıflı iş gücü ile Bursa uluslararası pazarlarda rekabetçi bir mevkie yükseldi. BTSO olarak gerçekleştirdiğimiz çalışmaların da katkısıyla Türkiye'nin ilk yerli otomobilinin üretim merkezi Bursa oldu. Yerli otomobil ile birlikte şehrimizde yapılacak yeni yatırımlar, ülkemizin otomotiv endüstrisindeki küresel değişimi de yakalamasını sağlayacak" diye konuştu.



Kilis'ten sanayi hamlesi



KİTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Kopan, önemli bir tarım şehri olan Kilis'in son dönemde sanayi alanında da hamle içerisinde olduğunu kaydetti. Şehre kurulacak yeni OSB'lerle üretim ve istihdamın artacağını ifade eden Kopan, "Türkiye ve AB Arasında Otomotiv Sektöründe Fırsatlar Bulmak ve Köprüleri Kurmak projesini de uluslararası iş tecrübeimizin gelişmesi açısından önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Bu projede yer almamızı sağlayan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay'a teşekkür ediyoruz" dedi.



Hrös Supplier Otomotiv Kümelenmesi Başkanı Attila Gurabi'nin otomotiv sektöründeki iyi uygulama örnekleri sunumunun ardından iki ülke firmaları arasında iş görüşmeleri gerçekleştirildi. - BURSA

Kaynak: İHA