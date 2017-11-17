Bursalı Firma Yerli Otomobilin İlk Günkü Üretimine Talip

Bursalı firma yerli otomobilin ilk günkü üretimine talip



BURSA - Bursa'da bir firma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk yerli otomobile talip olmasının ardından ilk gün yapılacak üretimdeki tüm araçlara talip oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin yerli otomobilini yapacak 5 şirketi açıklamıştı. 2019'da ilk prototipin ardından 2021 yılında seri üretime geçilecek yerli otomobilin ilk üretimine Bursa'daki CC Holding talip oldu. Bünyesinde 12 şirket bulunan SSC Holding, yerli otomobil piyasa çıktığı zaman araçlarının tamamını değiştirecek.

CC Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cevher Cenkçi, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, üretilecek olan ilk yerli otomobile talip olduğunu açıklamıştı. Biz de ilk gün içerisinde üretilecek tüm araçlara talibiz. CC Holding ailesi olarak Avrupa ve diğer şubelerimizde bu araçlarla yollara çıkıp, dünyaya ve insanlara tanıtacağız. Bünyemizde 12 tane şirketimiz var. Bu şirketlerimizin çoğunda yerli otomobil kullanmayı düşünüyoruz. Bu şekilde niyet edip yola çıktık. Yerli otomobile destek olmak için ilk üretilen arabaların bir günlük üretimine talip olacağız" dedi.

Yaptıkları işler hakkında bilgiler veren Cenkçi, "İnşaat, hayvancılık, bilişim, teknoloji, PVC ve çatı sistemleri, kozmetik ürünleri ile ilgileniyoruz. Bünyemizde yüzlerce pazarlamacı arkadaşlarımız var. Araçları bu vesileyle yollarda kullanacağız. Yerli otomobilin satışı konusunda çeşitli tartışmalar oluyor. Biz ilk günkü üretime talipsek, başka yiğitlerimiz çıksın onlar da diğer günlerin üretimine talip olsun. Böylece bütün ayı kapatmış oluruz. Ben aslen Urfa'lıyım. Gönlümden geçen Urfa'da kurulması. Ama Bursa'da para kazanıyorum. Bursa'da olmasını da isterim. Gönlümden geçen önemli değil. Büyüklerimiz neresini uygun görürse orada kurulacaktır. Biz de canı gönülden destek vereceğiz" diye konuştu.