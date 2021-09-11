Bursa Yıldırımspor'da hedef; Türk futboluna hizmet

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele veren Bursa Yıldırımspor'da başkan Ekrem Senal ve yönetim kurulu üyeleri, basın mensupları ile bir araya geldi.

Bölgesel Amatör Lig'de şampiyonluğun ardından, geçtiğimiz sezon TFF 3'üncü Lig'de şampiyonluğu kıl payı kaçırdıklarını hatırlatan başkan Senal, kendileri için asıl hedefin Türk futboluna hizmet olduğunu vurguladı.