Bursa'yı 'engelsiz turizm'le keşfediyorlar
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Bursa'yı 'engelsiz turizm'le keşfediyorlar

Bursa'yı 'engelsiz turizm'le keşfediyorlar
Habermetre - Haberler | Toplum

2 EYLÜL 2021BASIN BÜLTENİBursa'yı 'engelsiz turizm'le keşfediyorlarBURSA- Bursa Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin aileleriyle birlikte diğer vatandaşlar gibi şehrin tarihi ve doğal güzelliklerini daha yakından görebilmesi ve gezebilmesi amacıyla 'Engelsiz Turizm' uygulamasını başlattı.

2 EYLÜL 2021

BASIN BÜLTENİ

Bursa'yı 'engelsiz turizm'le keşfediyorlar

BURSA- Bursa Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin aileleriyle birlikte diğer vatandaşlar gibi şehrin tarihi ve doğal güzelliklerini daha yakından görebilmesi ve gezebilmesi amacıyla 'Engelsiz Turizm' uygulamasını başlattı.

Bursa'nın turizmden hak ettiği payı alabilmesi amacıyla yurtiçinde ve yurtdışında tanıtım çalışmaları başta olmak üzere çeşitli hamleler yapan Bursa Büyükşehir Belediyesi, şehir sakinlerinin ve engelli bireylerin de tarihi ve kültürel zenginlikleri yakından görebilmesi amacıyla harekete geçti. Engelli bireylerin aileleriyle birlikte Bursa'nın önemli tarihi ve turistik mekanlarını rahatlıkla gezerek yakından tanımasını amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda 'Engelsiz Turizm' uygulamasını başlattı. Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Turizm ve Tanıtma Şube Müdürlüğü ile Sosyal Hizmetler Dairesi Engelliler Şube Müdürlüğü işbirliğinde hayata geçirilen projeyle, Bursa'nın kültürünü ve tarihini öğretmek, kentlilik bilincini oluşturmak ve UNESCO Dünya Mirası alanlarına dikkat çekmek amaçlanıyor. Engelli bireylerin ve ailelerinin Bursa'nın tarihi ve turistik değerleriyle buluştuğu 'Engelsiz Turizm' projesi, 10 hafta boyunca devam edecek. Çarşamba günleri saat 10. 00-16. 00 arasında yapılacak gezi kapsamında Tophane bölgesi, Muradiye Külliyesi, Mudanya ve Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi ziyaret ediliyor.

Proje kapsamında şehrin tarihi ve turistik bölgelerini gezme fırsatı bulan Yusuf Maviçiçek, pandemi boyunca evde çok sıkıldıklarını, düzenlenen gezinin kendisini çok mutlu ettiğini söyledi. Yaşadığı şehri gezebilmenin kendisini heyecanlandırdığını ifade eden Maviçiçek, bu tür projelerin devamını dileyerek Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kaynak: Habermetre

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