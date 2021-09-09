Bursa siyahı görücüye çıkıyor

Dünyanın en kaliteli inciri olan 'Bursa siyahı', Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği Siyah İncir Festivali ile görücüye çıkıyor.

Dünyanın en kaliteli inciri olan 'Bursa siyahı', Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği Siyah İncir Festivali ile görücüye çıkıyor.

Osmangazi Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl 20.'si düzenlenecek olan "Siyah İncir Festivali" 12 Eylül Pazar günü Ovaakça Mesire Alanı'nda yapılacak. Bursa'nın siyah incirlerinin yarışacağı festivalde incirler, jüri tarafından dış görünüş, irilik ve içinin güzelliği gibi farklı kategorilerde değerlendirilecek. Ovaakça Mesire Alanı'nda 12 Eylül Pazar günü saat 12.00'de başlayacak festival, mehteran ve halk dansları gösterisi ile renkli görüntülere sahne olacak. Yağlı güreş müsabakalarının da yapılacağı programda TRT sanatçısı Ayşe Ekiz bir konser verecek. Avdancık, Ahmetbey, Aksungur, Alaşar, Çağlayan, Dürdane, Gündoğdu, Karabalçık, Ovaakça, Seçköy ve Selçukgazi mahallelerinden gelen üreticiler siyah incirlerini beğeniye sunacak. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı