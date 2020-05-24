Bursa protokolü görev başındaki kamu çalışanlarıyla bayramlaştı
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Bursa protokolü görev başındaki kamu çalışanlarıyla bayramlaştı

Bursa Valisi Yakup Canbolat ve beraberindeki idareciler, 7 gün 24 saat esasına göre çalışan 112 Acil Servis, emniyet, jandarma ve itfaiye ekiplerinin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Bursa protokolü görev başındaki kamu çalışanlarıyla bayramlaştı
24.05.2020 17:43 | Son Güncelleme: 24.05.2020 17:52

Bursa Valisi Yakup Canbolat ve beraberindeki idareciler, 7 gün 24 saat esasına göre çalışan 112 Acil Servis, emniyet, jandarma ve itfaiye ekiplerinin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Vali Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı ve ilgili kurum amirleri, bayramlaşma ziyaretlerine 112 Acil Çağrı Merkezinden başladı.

Heyet daha sonra Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Yıldırım İlçe Jandarma Komutanlığı, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Sağlık Müdürlüğü 112 İstasyonunu ziyaret edip personelle bayramlaştı.

Vali Canbolat ziyaretlerinde, dünyanın ağır bir süreçten geçtiğini, Bursa olarak bu salgın sürecinin sağlıklı yürütülmesi konusunda her türlü tedbiri aldıklarını belirtti.

Bursa'da Türkiye ortalamasının gerisinde seyreden bir süreç olduğunu aktaran Canbolat, şunları kaydetti:

"Pozitif vakalarımız var, tedavi süreçlerimiz devam ediyor. Filyasyon ekiplerimiz alanda sürekli testlerle ilgili numuneler alıyor ve iyi bir pandemi sürecinin sağlıklı yürüdüğü kanaatindeyiz. Bayram sürecinde 81 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağı var. Bu yasaklar hep vatandaşımızın sağlığı düşünülerek alınan kararlar. İnşallah bugünleri el birliği, gönül birliği ile aşacağız. Yalnız burada vatandaşlarımızın pandemi sürecinde alınan ve ilan ettiğimiz, Sağlık Bakanlığımız ve İçişleri Bakanlığımız tarafından ilan edilen kurallara uymalarını istirham ediyoruz. Özellikle maske kullanımına, sosyal mesafe ve hijyen şartlarına mutlaka vatandaşımız uymalı."

Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş da her noktaya ulaşmak için gayret sarf eden Vefa Sosyal Destek Gruplarının çalışmalarının 17 ilçedeki 1058 mahallede sürdüğü bilgisini verdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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