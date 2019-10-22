Bursa'nın yetenekli topçularına Barcelona'dan ikinci özel davet

22.10.2019 09:47

Bursa'da Nilüfer Futbol Kulübü'nün altyapısında forma giyen çocuklar Barcelona CUP'ta hünerlerini sergileyecek

-Scout'ların radarında 4 oyuncu var

Gürkan DURAL/BURSA, - Bursa'daki sokak aralarında top koşturan minik futbolcuları bir arada toplayan Nilüfer Futbol Kulübü, geçtiğimiz yıl ilk kez dahil olduğu Barcelona CUP'ta mücadelesiyle takdir toplarken, bu yıl da İspanyol devi Barcelona Kulübü'nden turnuva için özel davet aldı. Türkiye'yi tek temsil edecek takım olacak Nilüfer FK'da hazırlıklar tamamlanırken, teknik heyet ve oyuncular başarı ile döneceklerine dair inançlarını koruyor.

Kaynak: DHA