Bursa İstasyon Paydaş Çalıştayı yapıldı

14.02.2020 16:22 | Son Güncelleme: 14.02.2020 16:22

Bursa'nın yeni ve güçlü markalar çıkartması maksadıyla kurulan "Bursa İstasyon" çalışmalara başladı.



BTB, Bursa İstasyon'un gelişimini hızlandırmak için tüm paydaşları bir araya getiren bir çalıştay düzenledi. Çalıştaya Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı İbrahim Özhan, Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır, TOBB Genç Girişimciler Kurulu Marmara Bölge Başkanı İbrahim Özmen, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Marmara Bölge Başkanı Sevgi Saygın, BTB Meclis Üyesi Samet Dinçer ile akademisyenler ve Bursa iş dünyasının başarılı girişimcileri katıldı.



Habitat Derneği Topluluk Merkezi Direktörü İsmail Metin, Bursa İstasyon'da yapılabilecek eğitimler ve çalışmalar hakkında bir sunum yaparak, katılımcılara platform hakkında detaylı bilgilendirmelerde bulundu.



Bursa İstasyon'un en önemli işlevlerinden biri girişimcilere sunduğu eğitim ve tecrübe fırsatı. Bursalı girişimciler Bursa İstasyon'da alanlarında profesyonel kişilerden alacakları eğitimlerle ve onların tecrübelerinden faydalanarak, girişimlerini çok daha sağlıklı bir şekilde hayata geçirebilecekler.



"Sınırlarını Aşan Türkiye Programı" kapsamında İstanbul'da açılan Facebook İstasyonu'nun bölgesel ayağını oluşturacak olan Bursa İstasyon, merkezde yapılacak program ve eğitimlerin yerelde yürütülmesini sağlayacak. Yapılacak eğitimler, aktiviteler ve organizasyonlarile ilgili olarak paydaşların beyin fırtınası yaptığı çalıştayda, birçok farklı fikir ve düşünceler de paylaşıldı.



İş yapılabilirliği açısından nesil ve kuşaklar arası farklılıkların olduğunu dile getiren Habitat Derneği Başkanı Sezai Hazır, "Kuşakların iş yapabilirliği çok farklı, yatırımcı ve girişimcilerin de teknoloji odaklı hareket ettiklerini ve etmeleri gerektiğini de biliyoruz. Girişimci ve yatırımcılar bu fiziki ortam ile saniyeler içerisinde zahmetsiz ve kazançlı ticaret yapabilecekler" dedi.



Bursa Bölgesel Topluluk Merkezi'nin Bursa için çok değerli olduğuna vurgu yapan Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı İbrahim Özhan, "Ben bir yatırımcı ve aynı zamanda da bir girişimciyim. Dünyanın konuştuğu ticaret dilini, dünya ile aynı anda konuşabilmek çok güzel. İstasyongirişimcilerin desteklenmesinde önemli bir rol oynarken, özel sektör, üniversite ve girişimcilerin bir araya gelebileceği önemli bir merkez olacak" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA