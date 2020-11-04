Bursa'da uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Bursa'da uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

04.11.2020 16:07 | Son Güncelleme: 04.11.2020 16:10
Bursa'da uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Orhangazi Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretine yönelik yaptığı çalışmalar sonunda bir aracı takibe aldı. Bir süre sonra durdurulan araçtaki G.İ. (21), Ö.K. (34) ve S.E.K. (31) yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde, iş yeri ve evlerinde yapılan aramalarda satışa hazır, toplam 21.87 gram metamfetamin, 8.18 gram esrar, 3 uyuşturucu içmek için kullanılan cam aparat ile G.İ. isimli kadının üzerinden uyuşturucu madde satışından kazanıldığı değerlendirilen 4 bin 30 lira nakit para ele geçirdi.Orhangazi, İznik ve Yalova'da uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden G.İ. ve S.E.K. tutuklandı, Ö.K. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.


Bursa'da uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama
Bursa'da uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama
Bursa'da uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan BOZBEY

İlgili Haberler

Kırıkhan'da uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama
Kırıkhan'da uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama
Bilecik'te uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama
Bilecik'te uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama
Son dakika haberi! Eskişehir'de uyuşturucu operasyonuna 5 tutuklama
Son dakika haberi! Eskişehir'de uyuşturucu operasyonuna 5 tutuklama
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Donald Trump Emmanuel Macron Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Deniz Seki Danla Bilic Ajda Pekkan Hande Demir
Spor Tamer Tuna Adem Ljajic Fatih Terim Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Daha Fazla İzmir Deprem Joe Biden Seferihisar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bursa'da uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.11.2020 16:11:33. #1.15#
title