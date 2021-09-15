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Bursa'da ulaşım yatırımları hız kesmiyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Bursa'da ulaşım yatırımları hız kesmiyor

Bursa'nın 17 ilçesinde özellikle kırsal mahalle yollarının sağlıklaştırılması için yoğun çaba harcayan ve önceki hafta 44 bin 100 metre sathi kaplama çalışması yapan Bursa Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz hafta da 5 ilçede toplam 34 bin 400 metre sathi kaplama gerçekleştirdi.

Bursa'nın 17 ilçesinde özellikle kırsal mahalle yollarının sağlıklaştırılması için yoğun çaba harcayan ve önceki hafta 44 bin 100 metre sathi kaplama çalışması yapan Bursa Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz hafta da 5 ilçede toplam 34 bin 400 metre sathi kaplama gerçekleştirdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, sorumluluk alanında bulunan 8 bin kilometre karayolu ağında iyileştirme çalışmalarını kesintisiz olarak sürdürüyor. 17 ilçede de asfalt kaplama, asfalt bakım onarım, v-kanal ile kazı dolgu çalışmalarına ara vermeden devam eden Büyükşehir Belediyesi ekipleri, önceki hafta Nilüfer, Gürsu, Mustafakemalpaşa, Karacabey, İznik ve İnegöl'ün kırsal mahallelerinde toplam 44 bin 100 metre sathi kaplama çalışması yapmıştı. Kış bastırmadan yol çalışmalarını tamamlamak için yoğun çaba harcayan ekipler, geçtiğimiz hafta da Mustafakemalpaşa Yenice - Güvem - Soğucak hattı, Büyükorhan Karaçukur yol ayrımı Ericek - Mazlumlar devamı Dursunbey sınırı arası ile Karaçukur mahallesi, İnegöl Edebey mahallesi, Orhaneli Eskidanışment mahallesi ve Keles Bıyıkalan - Harmanlan - Dağdemirciler bağlantı yollarında 34 bin 400 metre sathi kaplama gerçekleştirdi. - BURSA

Bursa'da ulaşım yatırımları hız kesmiyor

Bursa'da ulaşım yatırımları hız kesmiyor

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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Haber: Bursa'da ulaşım yatırımları hız kesmiyor - Haberler Ekonomi
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