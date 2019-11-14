Bursa'da üç fuar birden

14.11.2019 14:58 | Son Güncelleme: 14.11.2019 14:58

"BUMATECH Bursa Makine Teknolojileri Fuarları" kapsamında Bursa Metal İşleme Teknolojileri, Bursa Sac İşleme Teknolojileri ve Otomasyon fuarları 28 Kasım-1 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

TÜYAP'tan yapılan açıklamaya göre, TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) ve Makina İmalatçıları Birliği (MİB) iş birliğinde düzenlenen fuarlar, TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü, makine sektöründe dijitalleşmeyle değişim rüzgarlarının esmeye başladığını belirtti.

Yaşanan değişimle sektörde geleneksel yöntemlerin yerini akıllı üretimin aldığını vurgulayan Ersözlü, şunları kaydetti:

"Bu uygulamanın temelinde ise daha kaliteli ve hızlı üretim yatıyor. Küresel ekonomide rekabeti yakalamak isteyen şirketler için önemli bir konu olan yeni nesil teknolojilerin makine sektöründe kullanımının en iyi örnekleri ise Bursa'da görücüye çıkacak. Ülke ekonomisi için çok önemli bir sektörü oluşturduğumuz platformla bir araya getiriyoruz. 19 ülkeden 328 firma ve firma temsilciliğinin katılımıyla 7 salonda 40 bin metrekare kapalı alanda gerçekleşecek organizasyona, 40 binden fazla ziyaretçi bekliyoruz. Fuarların makine satışlarına yapacağı katkıyla 1 milyar lira ticaret hacmi hedefliyoruz."

Fuardaki katılımın yerlilik oranına dikkati çeken Ersözlü, "Türkiye makine imalat sektörünün her sene beklediği BUMATECH fuarları, katılımcı firmalarının yüzde 80'nin yerli olmasıyla ülkemizde düzenlenen diğer makine fuarları arasında öne çıkıyor. Neredeyse tamamına yakını kendi makinelerini üreten katılımcı firmalarımız yaptıkları ihracatla da ülke ve bölge ekonomisine katma değer sağlıyor. Bu özellikleriyle BUMATECH fuarlarını milli fuarlar olarak nitelendirebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Ersözlü, bu yıl bir yeniliğe giderek geçen sene "Bursa Endüstri Zirvesi" olan etkinliğin ismini "BUMATECH Bursa Makine Teknolojileri Fuarları" olarak değiştirdiklerini duyurdu.

Kaynak: AA