BURSA (Habermetre) - 13 KASIM 2021

BASIN BÜLTENİ

Bursa'da tiyatro salonları çocukların

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı işbirliğiyle düzenlendiği çeyrek asırlık Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali, 'Kırmızı Duvar' adlı oyunla başladı. Çocuklar aileleriyle birlikte tiyatroya koşarken, festival boyunca 4 yabancı, 14 yerli tiyatro topluluğu 5 gün boyunca çocuk ve gençlere birbirinden güzel oyunları sahneleyecek.

Bursa'nın kültür sanat anlamında uluslararası marka etkinliklerinden olan ve geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle yapılamayan 25'inci Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali, Tayyare Kültür Merkezi'ndeki açılış töreni ile başladı. Büyükşehir Belediyesi'nin Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKTSV) işbirliğiyle düzenlendiği, Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Birliği'nin sanatsal desteği ile Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleri, Uludağ Koleji ve Matlı Holding'in sponsorluğunda yapılan festivalin açılış törenine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BKTSV Başkanı Özer Matlı, Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Birliği Türkiye Merkezi Başkanı Haluk Yüce, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ufuk Ay ile tiyatro sever çocuklar ve aileleri katıldı.

Ara tatil hediyesi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 'Herkes için her yerde kültür sanat' parolası ile kültür sanat çalışmalarına büyük verdiklerini söyledi. Geçen yıl pandemi nedeniyle yapılamayan Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali'nin çeyrek asra ulaşan önemli bir marka olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, "Çocuklarımız için güzel bir ara tatil hediyesi oldu. Tüm kontenjanlarımızın dolduğu bilgisi aldım. Bu çok sevindirici. Tüm oyun ve atölye çalışmalarının ücretsiz olacağı festivalimizde Bulgaristan, Karadağ, Tunus ve Romanya'dan gelen tiyatro ekipleri de çocuklarımızla buluşacak. Tüm çocuklarımıza iyi seyirler diliyorum" dedi.

Tiyatro çocuk gelişiminde önemli

BKTSV Başkanı Özar Matlı da çocuk tiyatrolarının geçmişten günümüze çocukların eğitiminde ve kişisel gelişimlerinde çok önemli ve güvenilir bir yere sahip olduğunu söyledi. Birkaç saatlik zaman diliminde çocuklara farklı dünyaların kapılarını açan, onların kaliteli vakit geçirebilmelerine olanak sağlayan tiyatroların, bu yönüyle anne-babaların da etkinlik listelerinin her zaman başında yer aldığını vurgulayan Matlı, "Faydası sayılamayacak kadar fazla olan çocuk tiyatrolarının çocukların gelişimlerine, dolayısıyla toplumun geneline sunduğu pozitif katkılarına destek olacağına yürekten inanıyoruz. Türkiye'nin alanındaki en uzun soluklu festivalini bugünlere taşıyanlara ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Önemli bir marka

Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Birliği Türkiye Merkezi Başkanı Haluk Yüce de Bursa'daki festivalin önemli bir uluslararası marka olduğunu belirterek, sanatçıların bu festivalde yer alabilmek için büyük bir arzu içinde olduklarını kaydetti. Yüce, "Salonları doldurmak için yeniden bir aradayız. Tarih boyunca bir merkez olmuş Bursa'da, bu festivalin 25 yıldır yapılıyor olması çok önemli. Ben de festivalimizin daha uzun yıllar devam etmesini diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, festivale sponsorluk desteği veren Uludağ Koleji adına Şükriye Özmeriç ve Matlı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı'ya teşekkür plaketi verdi.

İlk oyun 'Kırmızı Duvar'

Açılış töreninin ardından çocukların merakla bekledikleri festival, Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncularının sahnelediği 'Kırmızı Duvar' adlı oyunla başladı. Mehmet Ali Açıl'ın uyarlayıp yönettiği oyunun kukla tasarımlarını Asude Kılıç, Mete Kayalar ve Pınar Demir, kostümlerini Ülkü Gaye Köyegitmez, müziklerini Ali Agah Eroğlu ve afiş tasarımını Nilay İlcebay yaptı. Meraklı bir farenin büyük bir duvar önünde kedi, tilki, aslan, köpek ve bir leylekle yaşadığı ilginç diyalogların yer aldığı oyun, çocuklar tarafından büyük bir dikkatle izlendi.

Festival boyunca etkinlikler, Tayyare Kültür Merkezi, Podyum Sanat Mahal, Adile Naşit Kültür Merkezi, Panorama 1326 Fetih Müzesi, Bursa Kent Müzesi, Uğur Mumcu Kültür Merkezi ve Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Atölye çalışmaları için rezervasyonlar da www. rez. bkstv. org. tr adresinden yapılabilecek.

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