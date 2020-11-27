Bursa'da silahla vurulan kişi öldü

Bursa'nın Gemlik ilçesinde silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Kumla Mahallesi'nde ikamet eden Özcan Vergili (54), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir eğlence mekanında tartıştığı henüz kimliği belirlenemeyen kişi tarafından silahla vuruldu.

Ağır yaralanan Vergili, sağlık ekiplerince Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vergili, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ekiplerin, şüphelinin kimliğinin belirlenmesine yönelik çalışması sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kazım Bulut