Bursa'da silahla vurulan kişi öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Bursa'da silahla vurulan kişi öldü

27.11.2020 11:49 | Son Güncelleme: 27.11.2020 11:53
Bursa'da silahla vurulan kişi öldü

Bursa'nın Gemlik ilçesinde silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Kumla Mahallesi'nde ikamet eden Özcan Vergili (54), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir eğlence mekanında tartıştığı henüz kimliği belirlenemeyen kişi tarafından silahla vuruldu.

Ağır yaralanan Vergili, sağlık ekiplerince Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vergili, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Bakanlık'tan vatandaşa ucuza otomobil! Yeni liste yayımlandı, hepsi 100 bin TL'nin altında
Bakanlık'tan vatandaşa ucuza otomobil! Yeni liste yayımlandı, hepsi 100 bin TL'nin altında
Maradona'nın cenazesinde skandal görüntü! Ölüm tehditleri alıyorlar
Maradona'nın cenazesinde skandal görüntü! Ölüm tehditleri alıyorlar
Tercih tarihleri netleşti! Bakanlığa binlerce personel alınacak
Tercih tarihleri netleşti! Bakanlığa binlerce personel alınacak

Ekiplerin, şüphelinin kimliğinin belirlenmesine yönelik çalışması sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kazım Bulut

İlgili Haberler

Son dakika haberleri! Kavgada sırtından vurulan genç, öldü
Son dakika haberleri! Kavgada sırtından vurulan genç, öldü
Arkadaşıyla şakalaşırken tabancayla vurulan bir kişi ağır yaralandı
Arkadaşıyla şakalaşırken tabancayla vurulan bir kişi ağır yaralandı
KAHRAMANMARAŞ - Tabancayla vurulan kişi yaralandı
KAHRAMANMARAŞ - Tabancayla vurulan kişi yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Osman Kavala Abdülhamit Gül Ekrem İmamoğlu Alaattin Çakıcı Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sıla Ezgi Mola Cansu Dere Mehmet Ali Erbil
Spor Erol Bulut Şenol Güneş Fatih Terim Malcolm Thomas Christian Luyindama
Tüm Haberler Türk Antalya Galatasaray Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bursa'da silahla vurulan kişi öldü - Bursa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.11.2020 11:57:09. #1.14#
title