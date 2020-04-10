Bursa'da koronavirüsü yenen 13 aylık bebek taburcu edildi
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Bursa, Sağlık

Bursa'da koronavirüsü yenen 13 aylık bebek taburcu edildi

Bursa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından sağlığına kavuşan 13 aylık bebek hastaneden taburcu edildi.

10.04.2020 17:00 | Son Güncelleme: 10.04.2020 17:00
Bursa'da koronavirüsü yenen 13 aylık bebek taburcu edildi

Bursa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından sağlığına kavuşan 13 aylık bebek hastaneden taburcu edildi.

Rahatsızlanmasının ardından ailesi tarafından Bursa Şehir Hastanesine getirilen kız bebek Z.D'nin, burada yapılan Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Hastanede tedaviye alınan Z.D, 5 günlük tedavinin ardından alkışlarla taburcu edildi.

Z.D'nin tedavisini yürüten Bursa Şehir Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Muhammet Furkan Korkmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bebeğin öksürük ve ateş şikayetiyle hastaneye getirildiğini söyledi.

Hasta bebeğin ilk test sonuçlarının pozitif olduğunu belirten Korkmaz, "Tedavinin 5'inci gününde numunesi negatif geldi. Şikayetleri geriledi, biz de evde kullanacağı ilaçları düzenleyerek hastamızı taburcu ettik. Şu anda durumu gayet iyi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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