Bursa'da kira fiyatları can yakıyor

10 EYLÜL 2021BASIN BÜLTENİBursa'da kira fiyatları can yakıyorBURSA - Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, kentin gündemini son günlerde yüksek ev kiralarının meşgul ettiğini, vatandaşların mağdur olduğunu söyledi.

10 EYLÜL 2021

BASIN BÜLTENİ

Bursa'da kira fiyatları can yakıyor

BURSA - Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, kentin gündemini son günlerde yüksek ev kiralarının meşgul ettiğini, vatandaşların mağdur olduğunu söyledi.

Bursa'da son dönemde konut kira fiyatları ikiye, üçe katlanırken, vatandaşlar kiralık ev bulmakta zorlanıyor. Bulunan ev kiraları da can yakıyor. Bazı ev sahipleri de mevcut kiracılarına zam baskısı yapıyor. Uzmanlar, yeni konut fiyatlarının en az iki misli arttığını konut satın alımının oldukça zorlaştığını ve insanların ev kiralamaya yöneldiğini bu sebeple de kira rayiçlerinin yükseliş gösterdiğini söylüyor.

Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan konu ile ilgili yaptığı açıklamada, yüksek kira fiyatlarının tabiri caizse can yaktığını söyledi. Kiralık daire arayanların bütçelerini oldukça zorladığını kaydeden Orhan, "Bu ay itibari ile üniversitelerimizde de yüz yüze eğitim başlıyor. Yüksek kira bedelleri yüzünden öğrenciler ev bulmakta zorlanıyorlar, ayrıca komisyon, depozito, taşınma masrafı ve evin bakımı dolasıyla kiracılar çok mağdur oluyorlar. Ev sahipleri kiracılarını gözünün yaşına bakmadan çıkarabiliyor. Kiracısının çıktığı gün hemen dairesini yüzde 100 zamla bir başkasına verebiliyor" dedi.

Hakkaniyetli olunmasını ve yüksek kiralar istenmemesi konusunda temennilerini belirten Orhan, "Kiraların değerinden fazla yükseltilmemesi ve kira fiyatları konusunda ev sahiplerimizi biraz daha merhametli olmaya davet ediyorum. Kiracı hak ve hukuklarının korunması anlamında insanlarımızın duyarlı olmasını talep ediyoruz. Bir gün ev sahipleri de kiracı olabilir, kim bilir? " şeklinde konuştu.

BURSA KENT KONSEYİ

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Kaynak: Habermetre