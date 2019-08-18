Bursa'da gazinin kafede darbedilmesi

18.08.2019 17:42

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Gemlik ilçesinde kafede işletme sahibi ve çalışanlar tarafından darbedilen gazi Ömür Karaman'ı ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, hac vazifesini yerine getirmek için Arabistan'a giden Aktaş, buradan dönüşte Gürsu ilçesinde Gazi Karaman'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Karaman ile bir süre sohbet eden Aktaş, burada yaptığı açıklamada, konuyu hacda bulunduğu sırada öğrendiğini ve hemen takibe aldığını ifade etti.

Hukuki sürecin de başladığını hatırlatan Aktaş, şunları kaydetti:

"2 gün sonra da iş yeri kapatıldı. Hareket kime yapılırsa yapılsın asla tasvip edilemez. Hele ki yüzde 92 engelli pozisyonunda olan, bu ülke için gazilik şerefiyle şereflenmiş birine yapılırsa takdir edersiniz ki bu sadece aileyi, şahsı değil bütün milleti bağlar.

Çanakkale'de en çok şehit vermiş şehiriz. Yine farklı tarihlerde terörle mücadelede onlarca şehit, gazi vermiş, farklı uzuvlarını bu ülke için kaybetmiş ama ülke sevgisi için yüreği kıpır kıpır olan insanlarla dolu Bursamız. Bunun nişanesi olarak 19 Eylül Gaziler Günü'nde açılışını yapacağımız şehitliğimizde çalışmalar son sürat devam ediyor. İnşallah 1 ay sonra açılışını tüm gazilerimizle birlikte yapacağız. Ben müsait olursa Ömür kardeşimizi de açılışta misafir etmek isterim."

Olay

Gemlik ilçesi Kumsaz sahilinde ayağını sehpaya uzattığı gerekçesiyle işletme sahibi ve çalışanlar tarafından darbedildiği öne sürülen gazi Ömür Karaman, sağlık ekiplerince Gemlik Devlet Hastanesine götürülmüştü.

Tedavisi tamamlanarak taburcu edilen Karaman ve ailesinin şikayeti üzerine çalışma başlatan polis ekiplerince gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kafeyi Gemlik Belediyesinden ihale usulüyle kiralayan işletmecinin sözleşmesi de feshedilmişti.

Kaynak: AA