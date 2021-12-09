Bursa'da bir gencin ormanda cesedinin bulunmasıyla ilgili 3 sanık yargılanıyor

KESTEL, BURSA (AA) - Bursa'nın Kestel ilçesinde, geçen yıl ormanda bir gencin yakılmış cesedinin bulunmasına ilişkin 2'si tutuklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklardan Zeynal N. (19) cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Diğer tutuklu Muhammed D. (26) ile maktul Serkan Topal'ın yakınları ve taraf avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Sanıklardan Muhammed D, maktulün ailesinden özür dileyerek, "Yaşananlardan dolayı pişmanım. Böyle bir şey yapmak istemedim. Bir anda oldu." dedi.

Zeynal N. ise öldürme olayıyla hiçbir ilgisinin bulunmadığını ileri sürerek, olayda kendisinin de kolundan yaralandığını ifade etti.

Mahkeme heyeti, avukatların dinlenmesinin ardından Zeynal N. ve Muhammed D'nin tutukluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Jandarma ekipleri, Kestel'de geçen yıl kasım ayında ormanlık alanda yakılan ve daha sonra Serkan Topal'a (25) ait olduğu tespit edilen ceset bulmuştu. Gözaltına alınan 3 kişiden Muhammed D. ile Zeynal N. tutuklanmış, Hülya S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

AA / Elif Özlem Çelikler - Son Dakika Haberleri

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