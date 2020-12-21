Bursa'da 6 katlı emniyet binası böyle yıkıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bursa'da 6 katlı emniyet binası böyle yıkıldı

21.12.2020 10:50 | Son Güncelleme: 21.12.2020 10:54
Bursa'da 6 katlı emniyet binası böyle yıkıldı

Bursa'da 6 katlı eski emniyet binası depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle yıkıldı.

Bursa'da 6 katlı eski emniyet binası depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle yıkıldı. Yıkım anı saniye saniye kameraya yansırken, gün aydınlanınca enkaz yığını havadan görüntülendi.

Ekipler moloz temizleme çalışmalarını gün boyu sürdürdü.

Bursa'da şehrin merkezinde 46 yıldır İl Emniyet Müdürlüğü olarak hizmet veren boşaltılmış 6 katlı bina depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkıldı. Geniş güvenlik tedbiri alınan binanın yıkılmasının ardından ekiplerin moloz temizleme çalışmaları da aralıksız devam ediyor.

Bursa'da 1970'li yıllarda inşa edilen Fevzi Çakmak Caddesi üzerindeki Bursa Emniyet Müdürlüğü binası, 40 yılı aşkın süredir hizmet veriyordu. Bursa Emniyet Müdürlüğü'nün Nilüfer Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndaki yeni kompleksine taşınmasıyla bina Asayiş Şube Müdürlüğü olarak hizmet verdi. Ancak depreme dayanıksız olduğu belirlenen 6 katlı binanın yıkılmasına karar verildi.

Yaklaşık 6 ay önce boşaltılan ve yıkımı ihale edilen Eski Emniyet Müdürlüğü binası için geniş güvenlik tedbiri alındı.

Şehrin en işlek caddesinde bulunan ve kimsenin zarar görmemesi için sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günde yıkımı tamamlanan binanın çökmesi saniye saniye kaydedildi. Fevzi Çakmak Caddesi'nde yıkımı yapılan binanın yerine Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Çarşı Polis Karakolu'nun hizmet verecekleri daha küçük bir hizmet binası yapılacak.

Binanın arkasındaki sokak ise yeniden açılacak.

Binanın yıkılmasının ardından ekiplerin çalışmaları ve günün ağırmasıyla açılan alan havadan drone ile görüntülendi. - BURSA

Bursa'da 6 katlı emniyet binası böyle yıkıldı
Bursa'da 6 katlı emniyet binası böyle yıkıldı
Bursa'da 6 katlı emniyet binası böyle yıkıldı
Bursa'da 6 katlı emniyet binası böyle yıkıldı
Bursa'da 6 katlı emniyet binası böyle yıkıldı
Bursa'da 6 katlı emniyet binası böyle yıkıldı
Bursa'da 6 katlı emniyet binası böyle yıkıldı
Bursa'da 6 katlı emniyet binası böyle yıkıldı
Bursa'da 6 katlı emniyet binası böyle yıkıldı
Bursa'da 6 katlı emniyet binası böyle yıkıldı
Bursa'da 6 katlı emniyet binası böyle yıkıldı
Bursa'da 6 katlı emniyet binası böyle yıkıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Donald Trump Mustafa Varank Meral Danış Beştaş Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Uğur Yücel Acun Ilıcalı Ayşegül Yıldız Mehmet Ali Erbil
Spor Samatta Erol Bulut Fatih Terim Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız Adana İngiltere Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bursa'da 6 katlı emniyet binası böyle yıkıldı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 10:54:29. #1.15#
title