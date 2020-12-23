123 litre sahte içki ele geçirildi

Bursa'nın Mudanya ilçesinde düzenlenen operasyonda 123 litre sahte içki ve 10 litre etil alkol ele geçirildi.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde düzenlenen operasyonda 123 litre sahte içki ve 10 litre etil alkol ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Mesudiye Mahallesi'nde L.A'nın piyasaya sahte içki sürmeye hazırlandığı bilgisine ulaştı.

Zanlının evine yapılan baskında, 123 litre sahte şarap, viski ve rakı ile 10 litre etil alkol bulundu.

Gözaltına alınan L.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı