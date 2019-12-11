Bursa Çimento, Yeşil Çevre ile ortak proje geliştirecek

11.12.2019 15:53 | Son Güncelleme: 11.12.2019 15:53

S.S. Yeşil Çevre Arıtma Tesisi İşletme Kooperatifi Genel Müdürü Mehmet Aydın, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu üyesi ve Bursa Çimento Genel Müdürü Osman Nemli ile Bursa Çimento İşletme Müdürü İbrahim Çoğal'ı konuk etti.