Bursa Büyükşehir Belediyespor Serhat Fatih Uzun'u transfer etti
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Bursa Büyükşehir Belediyespor Serhat Fatih Uzun'u transfer etti

Bursa Büyükşehir Belediyespor Serhat Fatih Uzun'u transfer etti
Anadolu Ajansı / Mustafa Bikeç - Haberler | Spor

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Bursa Büyükşehir Belediyespor, orta oyuncu Serhat Fatih Uzun'u kadrosuna kattı.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Bursa Büyükşehir Belediyespor, orta oyuncu Serhat Fatih Uzun'u kadrosuna kattı.

Bursa ekibinden yapılan açıklamada, 21 yaşında ve 2.07 metre boyundaki oyuncuyla anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Büyükşehir Belediyesi Fethiye Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imza töreninde kulüp Başkanı Gökhan Dinçer yaptığı açıklamada, Serhat Fatih Uzun'un takıma katkı sağlayacağına inandığını aktararak, "Oluşturacağımız kadroyla güzel bir sezon geçirmeyi hedefliyoruz. Anlaşma iki taraf için de hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Serhat Fatih Uzun ise "Güzel bir sezon geçireceğimize inanıyorum. Bize güvenenleri mahcup etmemek için elimizden geleni yapacağız." açıklamasını yaptı.

Fenerbahçe altyapısından yetişen Uzun, geçtiğimiz sezon Solhanspor'da forma giymişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bikeç

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