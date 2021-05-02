Bursa BŞB Kadın Basketbol Takımı, kupasına kavuştu
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Bursa BŞB Kadın Basketbol Takımı, kupasına kavuştu

Bursa BŞB Kadın Basketbol Takımı, kupasına kavuştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'ni (TKBL) şampiyon tamamlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, kupasını aldı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'ni (TKBL) şampiyon tamamlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, kupasını aldı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde sezonu bitime 3 maç kala şampiyonluğunu ilan eden Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Kadın Basketbol Takımı, sezonun son mücadelesinde İstanbul Üniversitesi ile karşılaştı. İki takım arasında yapılan anlaşma sonucunda Bursa'da Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan mücadeleden Bursa temsilcisi 112-53'lük galibiyetle ayrıldı ve şampiyonluk kupasının aldı.

Bursa ekibi, 2021-2022 sezonunda Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.

Mücadeleyi Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok, TBF CEO'su Ömer Onan, TBF Kadın Ligleri Direktörü Murat Tümer ile TKBL ve KBBL Koordinatörü Derin Yener de takip etti.

Karşılaşma sonunda Bursa Büyükşehir Belediyespor'a şampiyonluk kupasını ise Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok takdim etti. - İSTANBUL

Bursa BŞB Kadın Basketbol Takımı, kupasına kavuştu
Bursa BŞB Kadın Basketbol Takımı, kupasına kavuştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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