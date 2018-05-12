Burhaniye Zeytinyağı İzmir Oliv Tech Fuarında Tanıtıldı

Türkiye'nin en önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, zeytinyağları 8.İzmir Oliv Tech Zeytin, Zeytinyağı, Süt Ürünleri, Şarap ve Teknolojileri Fuarı'nda görücüye çıkarken yoğun ilgi gördü. Burhaniye Ticaret Odası Başkanlığı 6 firma ile fuara katılırken, Burhaniye 76 Nolu Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi(TARİŞ) de yaklaşık 100 zeytinciyi fuara götürdü.

Fuara giden Burhaniyeli zeytinciler, gün boyu fuardaki zeytin, zeytinyağı ve süt ürünlerini tadarken, yeni teknolojileri de tanıma fırsatı buldu. TARİŞ Ta-Ze Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Akova, Burhaniye TARİŞ Kooperatifi Başkanı Nadir Karayaz ve TARİŞ Müdürü Emrah Öztürk'ün öncülüğünde fuara giden Burhaniyeli çiftçiler unutulmaz bir gün yaşadı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen ürünlerin görücüye çıktığı fuarda Burhaniye Ticaret Odası'nın standındaki sergilenen zeytin ve zeytinyağları da büyük ilgi gördü. Burhaniye Standı da en çok ilgi gören statlardan biri oldu. Burhaniye zeytinyağlarının yoğun ilgi gördüğünü anlatan Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Alpay Adatepe,"Fuara 6 firma ile katıldık. Yağlarımız yoğun ilgi gördü. Türkiye'nin değişik yörelerinden yağlar var. Ancak, biz bu konuda iddialıyız. Çok güzel bir tanıtım oldu. Katılan firmalara teşekkür ediyoruz" dedi. İbrahim Tuna da,"Madra ve Kazdağlarının arısındaki bölgede en güzel zeytinyağları üretilmektedir. Bu konuda iddialıyız. Bize bu tanıtım imkanını sağlayan Burhaniye Ticaret Odası'na çok teşekkür ediyoruz" dedi. Jale kökten ise,"4 yıldır Oliv Tech fuarına katılıyoruz. Gerçekten yağımız çok beğenildi. Körfez zeytinyağlarını Dünya'ya tanıtıyoruz" dedi. Standı ziyaret eden İbrahim Kayı'da,"Burhaniye Zeytinyağlarını çok beğendim. Herkese tavsiye ediyorum. Bu yağlar sağlık kaynağı" dedi. - BALIKESİR