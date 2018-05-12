Burhaniye Belediyesi'nden Zeytinyağlı Doğal Sıvı Sabun

Burhaniye ilçesinde, Doğal ve sağlıklı ürünleriyle büyük takdir toplayan Burhaniye Belediyesi, altın madalyalı zeytinyağı ve katı sabunlarının ardından şimdi de yüzde 100 zeytinyağlı doğal sıvı sabununu vatandaşlarla buluşturmaya hazırlanıyor. Burhaniye Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, hakiki zeytinyağından üretilmiş sıvı sabunları halkın kullanımına sunmak için çalışmalarını tamamladı.

Vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda bir süredir sıvı sabun üretimi için hazırlıklarını sürdüren Belediye Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, kimyasallardan uzak hakiki ve doğal ürünlerine bir yenisini daha ekliyor. Flores kokulu yüzde 100 zeytinyağlı sıvı sabun vatandaşların kullanıma hazır.

Şifa kaynağı zeytinyağından üretilen, hem ferahlamaya hem cildin nem dengesini korumaya yönelik faydalarıyla dikkat çeken sıvı sabunlar, cildi besleyici özelliği sayesinde sağlık açısından vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Burhaniye Belediyesi'nin kendi üretimi olan zeytinlerden yapılan sabunlar, zeytinyağının mükemmel yumuşatma ve nemlendirme kapasitesi ile hassas cilde sahip vatandaşların da rahatlıkla kullanabileceği bir ürün olarak öne çıkıyor.

Vatandaşların sağlık konusunda bilinçlendiğini ve kimyasal sabunların aksine doğal zeytinyağı sağlığı sunan sabunların daha çok tercih edilmeye başlandığını söyleyen Belediye Başkanı Necdet Uysal, belediye olarak halkı doğal ürünlerle buluşturmaya özen gösterdiklerini belirtti. - BALIKESİR