Burdur Ticaret Borsası Meclis ve Yönetimi Belirlendi

Burdur'da, 15 Nisan 2018 tarihinde yapılan Burdur Ticaret Borsası (BTB) Meclis Seçiminin ardından, organ seçimlerinin ikinci aşaması olan yönetim kurulu, disiplin kurulu ve TOBB delegeliği seçimi için sandık başına gitti. Yapılan oylamanın ardından Hikmet Çangır Meclis Başkanlığına, Veteriner Hekim Ömer Faruk Gündüzalp, yönetim kurulu başkanlığına seçildi.

Burdur Ticaret Borsası Meclis Salonu'nda yapılan seçimde, Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından yönetim kurulu, disiplin kurulu ve TOBB delegeliği için 1 sandık kuruldu. 20 Nisan 2018 günü meclise seçilen 14 üye oy kullandı. Ömer Faruk Gündüzalp BTB Yönetim Kurulu Başkanı seçilirken, Kahraman Arlı, Adnan Yanıkara, Niyazi Boz ve Cengiz Gürcan yönetim kurulu asil üyesi olarak seçildi.

Yönetim kurulu yedek üyeliğine Ramazan Çakır, Süleyman Candan, Halil Aygün, Abdullah Tezcan Seçildi. Sandıktan Ömer Faruk Gündüzalp ve Süleyman Candan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genel Kurul Delegesi çıkarken, TOBB Genel Kurul Yedek Delegeliğine Halil Aygün seçildi.

Burdur Ticaret Borsası Disiplin Kurulu asil üyeliklerine sandıktan Yavuz Özdoğan, Halil Candan Memduh Yıldız, İbrahim Çalışkan Bekir Özyurt ve Kazım Özdemir seçilirken, Disiplin Kurulu Yedek Üyeliklerine Kemal Yüksel, S. Soner Demir, Ali Rıza Kalabalık, Coşkun Çelik, Musa Korkmaz ve Mustafa Külür çıktı, Meclis Başkanlığına ise Hikmet Çangır, Meclis Başkan Yardımcılığına Nihat Eren ve Onur Akay, Meclis Katip Üyeliğine İsa Yalçın Seçildi. Ramazan Çakır, Halil Aygün, Süleyman Candan, Abdullah Tezcan ve Suat Atalay ile birlikte 14 kişiden oluşan Burdur Ticaret Borsası Meclisi belirlenmiş oldu.

Burdur Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Gündüzalp, yönetim, meclis ve TOBB Genel Kurul Delegeliği seçimlerini tamamladıklarını belirterek, "Üyelerimizin seçtiği meclis üyelerimiz, bugünkü seçimde yönetim kurulu ve meclisimize 4 yıllığına görev verdi. Ayrıca disiplin kurulu ve TOBB delegelerimiz belirlendi. Ben, başta üyelerimiz olmak üzere, meclis üyelerimize ve bize destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Bundan sonra daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu vurgulayan Borsa Başkanı Ömer Faruk Gündüzalp, "Fark yaratıcı çalışma ve projelerimizle gerek ülkemiz, gerek kentimiz, gerek tarım ve hayvancılık sektörümüz için daha fazla çalışmaya devam edeceğiz. Hedefimiz Borsa'yı bir adım daha ileri götürmek. Çünkü bizim daha çok çalışmaya, daha çok üretmeye ihtiyacımız var" şeklinde konuştu. - ANTALYA