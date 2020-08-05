Burdur'da doğal gaz basınç düşürme istasyonuna sıçrayan yangın söndürüldü Burdur'da otluk alanda çıkan ve doğal gaz basınç düşürme istasyonuna sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Burdur'da otluk alanda çıkan ve doğal gaz basınç düşürme istasyonuna sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, bölgedeki doğal gaz basınç düşürme istasyonuna sıçradı.

İstasyondaki çalışanların ihbarı sonucu olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahale ettiği yangın, ana vanalara ulaşmadan söndürüldü.

Yangında 2 doğal gaz dağıtım kutusu zarar gördü.

Kaynak: AA