Burdur'da doğal gaz basınç düşürme istasyonuna sıçrayan yangın söndürüldü
Burdur'da otluk alanda çıkan ve doğal gaz basınç düşürme istasyonuna sıçrayan yangın kontrol altına alındı.
05.08.2020 20:33 | Son Güncelleme: 05.08.2020 20:52
Burdur'da otluk alanda çıkan ve doğal gaz basınç düşürme istasyonuna sıçrayan yangın kontrol altına alındı.
Organize Sanayi Bölgesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, bölgedeki doğal gaz basınç düşürme istasyonuna sıçradı.
İstasyondaki çalışanların ihbarı sonucu olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahale ettiği yangın, ana vanalara ulaşmadan söndürüldü.
Yangında 2 doğal gaz dağıtım kutusu zarar gördü.
Kaynak: AA