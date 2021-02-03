Burak Yılmaz ve İstemi Atilla'nın üçüncü bebek heyecanı

Ailesi ile Fransa'da yaşayan futbolcu, üçüncü kez baba olmak için gün sayıyor.

Ailesi ile Fransa'da yaşayan futbolcu, üçüncü kez baba olmak için gün sayıyor. Yakın zamanda Paris'te nikah masasına oturacakları konuşulan ikili, geçtiğimiz ay bu müjdeli haberi aldı.

Günaydın'dan Gökhan Duman'ın haberine göre, Derin ve Nazlı isimli iki kızlarından sonra üçüncü çocuklarını bekleyen Yılmaz çiftinin, bu mutlu haberi sadece yakınlarına verdiği öğrenildi.

Kaynak: Hürriyet