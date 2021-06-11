Burak Yılmaz kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor, bonservis değeri ne kadar? Burak Yılmaz evli mi?

Milli Takımımızın EURO 2020 kadrosunda yer alan ve performansı ile beğeni topluyor. Kadroda en dikkat çeken isimlerden biri olan Burak Yılmaz ise sporseverlerin ilgi odağı oldu. Peki, Burak Yılmaz kimdir? Burak Yılmaz, kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor, evli mi?

EURO 2020'nin başlamasıyla A Milli Takımımızın önemli isimlerinden Burak Yılmaz hakkında detaylar merak ediliyor. Sporseverler yıldız oyuncu hakkında Burak Yılmaz kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor ve Burak Yılmaz evli mi gibi soruların yanıtlarını araştırıyor.

BURAK YILMAZ KİMDİR?

Doğum tarihi: 15 Temmuz 1985

Kaç yaşında: 35 yıl yaşında

Nereli: Antalya

Boy: 1,88 m

Maaş: 2,6 milyon EUR (2021)

Bir dönem Beşiktaş'ta kalecilik yapan Fikret Yılmaz'ın oğludur ve Antalyaspor'un altyapısında futbola başlamıştır. 2006-07 sezonunda Beşiktaş'ta, 2008'de Manisaspor'da, 2009'da Fenerbahçe ve Eskişehirspor'da forma giyen Yılmaz, 2010 yılında Trabzonspor'a transfer olmuş ve 2011-12 sezonunda 33 gol ile gol kralı olmuştur. 2012 yılında Galatasaray'a transfer olmuştur. Burak Yılmaz 2012-13 sezonu Şampiyonlar ligi grup aşamasında 6 gol atarak grup aşamasında en çok gol atan Türk futbolcu olmuştur ve UEFA tarafından grup aşamasının en başarılı oyuncusu seçilmiştir. Aynı zamanda, Sergen Yalçın'dan sonra Türkiye'de dört büyüklerde forma giyen ikinci futbolcudur.

İlk yılları[değiştir | kaynağı değiştir]

15 Temmuz 1985 günü Antalya'da eski Beşiktaş kalecisi Fikret Yılmaz ve basketbolcu Belgin Yılmaz'ın oğlu olarak doğan Yılmaz, küçük yaşta futbola ilgi duydu. Okul takımıyla attığı goller, verdiği paslarla dikkat çeken Yılmaz, daha sonra Antalyaspor'un dikkatini çekti.

Burak Yılmaz, 2001 yazında U-17 millî takımı kadrosuna davet edildi. Kamp çalışmaları esnasında ilk kez Selçuk İnan ile birlikte oynama fırsatı bulan Burak Yılmaz, 3 Temmuz 2001 günü gerçekleşen İsrail karşılaşmasıyla millî oldu. İsrail ile dört, Rusya ile iki kez karşılaşan U-17 millî takımı adına bir gol atan genç forvet, Aralık ayında ise U-18 millî takımı için davet aldı. 10 kez Türkiye U-18, 17 kez Türkiye U-19, 11 kez Türkiye U-20, 7 kez Türkiye U-21, 1 kez Türkiye A2'de forma giydikten sonra, Türkiye 19 yaş altı millî futbol takımı ile 2004 yılında düzenlenen UEFA 19 Yaş Altı Şampiyonası'na katıldı ve final oynadı. Ocak 2006'da ilk kez U-21 millî takımı kadrosunda yer aldıktan sonra ligde 5 gol attı. Nisan 2006'da Azerbaycan ile oynanan hazırlık maçı öncesinde dönemin Türkiye millî futbol takımı Teknik Direktörü Fatih Terim tarafından aday kadroya davet edildi. Bakü Tevfik Behramov Stadı'ndaki mücadelenin 70. dakikasında Selçuk Şahin'in yerine oyuna dâhil olan Burak Yılmaz, ilk kez A millî takım formasını giyiyordu. İlk golünü ise atması için biraz beklese de 3 Haziran 2011'de Belçika ağlarını sarstı ve Guus Hiddink'in 4-2-3-1 sisteminin ileri ucundaki vazgeçilmezi oldu. Burak bu maçın ardından 2 Eylül'de Türk Telekom Arena'da Selçuk İnan'ın asistini gole çevirirken ikinci golünü kaydetmiş oldu. Bu maçın ardından Azerbaycan'a da gol atan oyuncu takımının EURO 2012'ye katılamamasını engelleyemedi. Guus Hiddink ile yolların ayrılmasından sonra yeni teknik direktör Abdullah Avcı'nın da vazgeçilmezlerinden biri olan Burak, 4-4-2 sisteminde gerek Umut Bulut gerekse Mustafa Pektemek gerekse de Mevlüt Erdinç'in yanında oynadı. Hazırlık maçlarında 3 gol atan Burak, bu maçların ardından tekrar 4-2-3-1 sisteminin en ucunda görevlendirildi ve bir sonraki golünü 2014 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Andorra ve Macaristan ağlarını havalandırmayı başardı. 11 Ekim 2013 tarihinde Estonya karşısında attığı golle millî takım formasıyla üst üste 5. maçta gol atmış ve bu alandaki rekoru üst üste 4 maçla paylaştığı Arda Turan'ı geçerek tek başına ele geçirmiştir.