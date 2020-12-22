Burak Yılmaz'ın Kimpembe ile girdiği pozisyon L'Equipe'te kapak oldu

Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz'ın formasını giydiği Lille önceki akşam dünya devi PSG ile kapıştı. Karşılaşma golsüz bitse de 87'de Burak ile Kimpembe'nin pozisyonu maça damga vurdu. Gururumuz Burak gole giderken, Kimpembe harika müdahaleyle pozisyonu önledi, bu anlar L'Equipe'e kapak oldu.

Fransa Ligi'nde şampiyonluğa oynayan Lille ile PSG karşılaşması nefesleri kesti. Maç öncesinde Fransızlar'ın yüksek tirajlı gazetesi L'Equipe maç anonsunu Lille'den Burak, PSG'den de Verratti fotoğraflarıyla kapaktan verirken, karşılaşmanın sonunda da manşetin başaktörleri Burak ile Kimpembe'ydi. Fransa'daki gururlarımız Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz dev sınava ilk 11'de başladı.

KAPAKTA GENİŞ YER BULDU

Toplamda 16 şutun atıldığı maçta gol sesi çıkmazken, 87. dakikadaki pozisyon geceye damga vurdu. Lille'in kontratağında Burak gole giderken, PSG'li Kimpembe müthiş bir müdahaleyle pozisyonu önlemişti. İşte bu anların fotoğrafı L'Equipe'in ilk sayfasında oldukça geniş yer buldu. Eşitliğin bozulmadığı karşılaşmada Yusuf 61'de kenara gelirken, Zeki ve Burak 90 dakika sahada kaldı. Bu beraberlik Lille'in 16. haftayı 33 puanla lider kapatmasına yetti.

YUSUF DA KALPLERİ KAZANDI

Bir baba sosyal medya hesabından 23.00'te başlayan Lille-PSG maçını, Yusuf Yazıcı için izleyen ancak ilk yarı bitmeden uyuya kalan çocuğunun fotoğrafını paylaştı. Bu paylaşıma Yusuf da kayıtsız kalmadı. Başarılı oyuncu, paylaşımı alıntılayarak, "Sen uykundan olma güzel çocuk. Gündüz maçları olduğunda ben sana haber veririm onları izlersin" ifadelerini kullandı. Bu paylaşım kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

KRAL GÖNÜLLERİ FETHETTİ

Mücadelenin 90+3. dakikasında hakem François Letexier, Lille lehine taç kararı verdi. Ancak Burak Yılmaz, Letexier'e "Hocam benden çıktı" dedi ve hakem kararını değiştirerek, taç atışını PSG'ye verdi. Yıldız oyuncumuz bu hareketiyle takdir topladı.

(Fanatik)