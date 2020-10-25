Burak Yılmaz'ın golü yetmedi, Lille Nice ile berabere kaldı

Fransa Ligue 1'in 8. haftasında Nice'e konuk olan Lille, Burak Yılmaz'ın ağları havalandırdığı maçta sahadan 1-1 eşitlikle ayrıldı ve zirveyi PSG'ye kaptırdı. Burak Yılmaz, yaklaşık 2 yıl sonra üst üste 4 maçta da gol atan ilk Lille futbolcusu oldu.