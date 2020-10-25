Burak Yılmaz'ın golü yetmedi, Lille Nice ile berabere kaldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Burak Yılmaz'ın golü yetmedi, Lille Nice ile berabere kaldı

25.10.2020 21:00 | Son Güncelleme: 25.10.2020 21:09

Fransa Ligue 1'in 8. haftasında Nice'e konuk olan Lille, Burak Yılmaz'ın ağları havalandırdığı maçta sahadan 1-1 eşitlikle ayrıldı ve zirveyi PSG'ye kaptırdı. Burak Yılmaz, yaklaşık 2 yıl sonra üst üste 4 maçta da gol atan ilk Lille futbolcusu oldu.

Fransa Ligue 1'in 8. haftasında Lille, deplasmanda Nice ile karşı karşıya geldi. Allianz Riviera'da oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Lille'e gittiği günden beri harika bir performans gösteren Burak Yılmaz, bu maçta da takımın beraberlik golünü kattı. Milli oyuncu, 58. dakikada Luiz Araujo'nun asistinde takımına beraberliği getirdi. Nice'i öne geçiren golü ise 50. dakikada Dolberg kaydetti.

Burak Yılmaz, 2019'un Ocak ayında Rafael Leao'nun attığı gollerin ardından Lille formasıyla üst üste 4 lig maçında da gol atan ilk futbolcu oldu.

Burak Yılmaz'ın golü yetmedi, Lille Nice ile berabere kaldı

YUSUF OYUNA SONRADAN DAHİL OLDU

Burak Yılmaz'ın 79 dakika oynadığı maçta Mehmet Zeki Çelik 90 dakika oynarken, Yusuf Yazıcı ise yedek kulübesinde başladığı karşılaşmanın 62. dakikasında oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından ligde 5. galibiyetini alan Lille, yenilmezliğini sürdürdü ve 18 puana yükseldi. 3 maç sonra kaybeden Nice ise 14 puanda kaldı.

Ligue 1'in 9. haftasında Lille, evinde Lyon ile karşılaşacakken, Nice ise Angers deplasmanına konuk olacak.

Burak Yılmaz'ın golü yetmedi, Lille Nice ile berabere kaldı

İlgili Haberler

Liverpool, derbide Everton ile 2-2 berabere kaldı
Liverpool, derbide Everton ile 2-2 berabere kaldı
Karagümrük Kasımpaşa ile 1 -1 berabere kaldı
Karagümrük Kasımpaşa ile 1 -1 berabere kaldı
Karagümrük ile Kasımpaşa 1-1 berabere kaldı
Karagümrük ile Kasımpaşa 1-1 berabere kaldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Bülent Turan Muharrem İnce Fahrettin Koca Vladimir Putin
Magazin Hadise Didem Soydan Hakan Taşıyan Kenan İmirzalıoğlu
Spor Podolski Tamer Tuna Erol Bulut Eddie Newton Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Çocuk Ankara Vatandaş Uyuşturucu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Burak Yılmaz'ın golü yetmedi, Lille Nice ile berabere kaldı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.10.2020 21:09:15. #1.15#
title