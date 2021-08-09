Burak Yılmaz'ın babası bombayı patlattı: Uğurcan Çakır hızlı şekilde Lille'e imza atabilir

Lille'in yıldızı Burak Yılmaz'ın babası Fikret Yılmaz, tecrübeli forvete ve Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır'a gelen teklifleri duyurdu. Fikret Yılmaz, "Oğlumu Nice kulübü çok istiyor ama Lille bırakmıyor. Hatta kontratını uzatmak istiyorlar. Uğurcan'ı Lille istiyor, çok hızlı şekilde imza atabilir. Burak da doğruladı bunu" dedi.

Transfer dedikodularının içinde en çok yer alan isimler Burak Yılmaz ve Uğurcan Çakır hakkında önemli kaynaktan bilgiler geldi. Radyospor'a konuk olan Fikret Yılmaz, transfer söylentileri hakkında çok net konuştu.

İşte Fikret Yılmaz'ın açıklamaları:

"MESUT ÖZİL'İN İYİ OYNAMASI GEREKİR"

"Galatasaray hazır gözükmedi. Büyük eksikleri var bence. Hatta Galatasaray'ın güven sorunu var. Fenerbahçe'de Mesut Özil'in çok iyi futbol oynaması gerekir. Form tutması gerekir. Fenerbahçe ancak o zaman başarılı olur. Mesut'un gerçek kimliğini bulması lazım.

"BURAK İYİYDİ AMA TAKIM KÖTÜYDÜ"

Burak iyi başladı ama takımı bence iyi başlayamadı. Onların çok eksikleri var. Hoca değişti ama iki önemli oyuncularını kaybettiler. O oyuncuların yerlerini dolduramadılar. Mutlaka doldurmaları gerekir. Doldurmazlarsa, Lille ortada bir takım olur. Açık söylemem gerekirse, takımı çok beğendiğimi söyleyemem. Lille takım oyunuyla şampiyon oldu.

"KONTRATI UZAYACAK"

Lille, Burak'ı kesinlikle bırakmak istemiyor. Hatta mukavelesini uzatmak istiyor. Öyle bir durum var. Burak'ın oradan ayrılması çok zor. Öyle bir ortamda kolay kolay verilmez. Sevilen oyuncuyu vermek her yerde çok zordur. Nice teklifte bulundu. Başından beri çok istiyorlar. Lille, 1 yıl daha kontratını uzatmak istiyor.

"UĞURCAN GELEBİLİR"

"Uğurcan Çakır, Lille'e transfer olabilir. Dünkü maçtan sonra daha hızlı olabilir. Uğurcan zaten Lille'de konuşuluyor. Burak'a da soruyorum zaten. O da 'İhtimali var' diyor.