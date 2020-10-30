Burak Yılmaz'dan takım arkadaşı Jonathan David'e destek: Gol atamamak her forvetin başına gelebilir

Lille'de gösterdiği performansla Fransa Ligue 1'in en çok konuşulan isimlerinden olan Burak Yılmaz, Gent'ten 27 milyon euro bedelle transfer edilen ancak fileleri havalandıramayan takım arkadaşı Jonathan David hakkında konuştu.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'in A Milli oyuncusu Burak Yılmaz, Gent'ten 27 milyon euro bedelle transfer edilen ancak fileleri havalandıramayan Jonathan David hakkında açıklamalarda bulundu.

"DAVID ÇOK KARAKTERLİ"

Celtic maçında bir de penaltı kaçıran Jonathan David'in yaşadığının bir şanssızlık olduğunu söyleyen Burak Yılmaz, "Bir gol atmaya ihtiyacı var, gerisi gelecek. Çok çalışıyor, her şeyi görüyorum. Gol atmaya çok yakın, bunu hissediyorum. Takımı için savaşan karakterli bir oyuncu. Bu durum her forvetin başına gelebilir. İyi ya da kötü olsun gole ihtiyacı var, kafa ya da ayak sadece gol olsun yeter" dedi.

"AKSİNİ SÖYLEYEN YALAN SÖYLEMİŞ OLUR"

Kendisinin de bu durumu daha önce yaşadığını kaydeden Burak Yılmaz, "Böyle durumları biliyorum. Yaşamadığını söyleyen yalan söylemiş olur. 4-5 maç gol atamayabilirsiniz. İşte böyle anlarda takım arkadaşlarının yardımcı olması gerekir. Ama bu durumdan kurtulmanın yolu da bir gol atmaktır" sözlerini kullandı.