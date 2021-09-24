Burak Kapacak kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi mevkide oynuyor, hangi takımda, boyu kaç, kilosu kaç? Burak Kapacak kariyeri ve biyografisi!

Gündemde yer alan futbolculardan birisi Burak Kapacak oldu. Burak Kapacak'ın hayatı ve kariyeri merak edildi. Peki, Burak Kapacak kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, doğum tarihi kaç, boyu kaç, kilosu kaç, hangi mevkide oynuyor, forma numarası kaç, forvet mi orta saha mı? İşte bilgiler...

BURAK KAPACAK KİMDİR?

Burak Kapacak (d. 8 Aralık 1999; Osmangazi, Bursa) sol kanat mevkisinde oynayan Türk futbolcudur. Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'de forma giymektedir.

Burak Kapacak doğum tarihi : 8 Aralık 1999

8 Aralık 1999 Burak Kapacak kaç yaşında : 21 yaşında

21 yaşında Burak Kapacak nereli : Bursa

Bursa Burak Kapacak mesleği ne : Futbolcu

Futbolcu Burak Kapacak hangi mevkide oynuyor : Sol kanat (Orta saha)

Sol kanat (Orta saha) Burak Kapacak hangi takımda : Fenerbahçe

Fenerbahçe Burak Kapacak forma numarası kaç : 77

77 Burak Kapacak boyu kaç : 1,80 metre

1,80 metre Burak Kapacak kilosu kaç : -

- Burak Kapacak burcu ne : Yay

BURAK KAPACAK KULÜP KARİYERİ

Tuna Gençlikspor

Burak Kapacak, futbola 4 Nisan 2012 yılında Tuna Gençlikspor'da başladı.

Altınsabanspor

6 Eylül 2012 tarihinde Altınsabanspor alt yapısına transfer oldu.

Bursaspor

11 Eylül 2014 tarihinden Bursaspor alt yapısına transfer oldu. 4 Nisan 2018 tarihinde ile 5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe

7 Ağustos 2021'de 1 milyon 350 bin avro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer oldu ve 5 yıllık sözleşme imzaladı.

BURAK KAPACAK MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Burak Kapacak, Türkiye U-17, Türkiye U-18, Türkiye U-19 ve Türkiye U-21 alt yaş kategorilerinde forma giydi. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

PROFESYONEL KARİYERİ

2018-2021 : Bursaspor : 74 maçta 7 gol atmıştır.

2021- : Fenerbahçe : Henüz FB ile maç oynanamıştır. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Toplamda 74 maçta 7 gol istatistiğine sahiptir.

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