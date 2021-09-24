Burak Kapacak kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi mevkide oynuyor, hangi takımda, boyu kaç, kilosu kaç? Burak Kapacak kariyeri ve biyografisi! - Haberler
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Burak Kapacak kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi mevkide oynuyor, hangi takımda, boyu kaç, kilosu kaç? Burak Kapacak kariyeri ve biyografisi!

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Burak Kapacak kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi mevkide oynuyor, hangi takımda, boyu kaç, kilosu kaç? Burak Kapacak kariyeri ve biyografisi!

Fenerbahçe'de forma giyen Burak Kapacak sosyal medyada gündem olan isimlerin arasında geliyor. Twitter'da gündem olan Burak Kapacak kimdir, kaç yaşında, nereli merak ediliyor. Peki, Burak Kapacak kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi mevkide oynuyor, hangi takımda, boyu kaç, kilosu kaç? Burak Kapacak'ın hayatı, kariyeri ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz...

Gündemde yer alan futbolculardan birisi Burak Kapacak oldu. Burak Kapacak'ın hayatı ve kariyeri merak edildi. Peki, Burak Kapacak kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, doğum tarihi kaç, boyu kaç, kilosu kaç, hangi mevkide oynuyor, forma numarası kaç, forvet mi orta saha mı? İşte bilgiler...

Burak Kapacak (d. 8 Aralık 1999; Osmangazi, Bursa) sol kanat mevkisinde oynayan Türk futbolcudur. Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'de forma giymektedir.

  • Burak Kapacak doğum tarihi : 8 Aralık 1999
  • Burak Kapacak kaç yaşında : 21 yaşında
  • Burak Kapacak nereli : Bursa
  • Burak Kapacak mesleği ne : Futbolcu
  • Burak Kapacak hangi mevkide oynuyor : Sol kanat (Orta saha)
  • Burak Kapacak hangi takımda : Fenerbahçe
  • Burak Kapacak forma numarası kaç : 77
  • Burak Kapacak boyu kaç : 1,80 metre
  • Burak Kapacak kilosu kaç : -
  • Burak Kapacak burcu ne : Yay

Tuna Gençlikspor

Burak Kapacak, futbola 4 Nisan 2012 yılında Tuna Gençlikspor'da başladı.

Altınsabanspor

6 Eylül 2012 tarihinde Altınsabanspor alt yapısına transfer oldu.

Bursaspor

11 Eylül 2014 tarihinden Bursaspor alt yapısına transfer oldu. 4 Nisan 2018 tarihinde ile 5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe

7 Ağustos 2021'de 1 milyon 350 bin avro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer oldu ve 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Burak Kapacak, Türkiye U-17, Türkiye U-18, Türkiye U-19 ve Türkiye U-21 alt yaş kategorilerinde forma giydi. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

2018-2021 : Bursaspor : 74 maçta 7 gol atmıştır.

2021- : Fenerbahçe : Henüz FB ile maç oynanamıştır. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Toplamda 74 maçta 7 gol istatistiğine sahiptir.

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Haber: Burak Kapacak kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi mevkide oynuyor, hangi takımda, boyu kaç, kilosu kaç? Burak Kapacak kariyeri ve biyografisi! - Haberler
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