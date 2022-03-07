Burak Elmas'tan tarihi hamle! Fatih Terim özlemi Barcelona maçında bitiyor - Haberler

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Burak Elmas'tan tarihi hamle! Fatih Terim özlemi Barcelona maçında bitiyor

Haberler.com, Ömer Özarslan - Spor
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Başkan Burak Elmas, kendi imzasıyla Fatih Terim'e mektup yolladı. Elmas, kendisine öfkeli olan Fatih Terim ve eşi Fulya Terim'i Barcelona maçına davet etti.

Galatasaray'da buzları eritecek tarihi hamle geldi. Ajansspor'un haberine göre; Başkan Burak Elmas, Avrupa Ligi'nde takımı gruplardan namağlup lider çıkartan teknik direktör Fatih Terim'e mektup yolladı.

Burak Elmas'tan tarihi hamle! Fatih Terim özlemi Barcelona maçında bitiyor

Burak Elmas, Nou Camp'ta oynanacak Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçına Fatih Terim ve eşi Fulya Terim'i davet etti. Terim'in nasıl bir geri dönüş yapacağı merak konusu oldu.

Terim geçtiğimiz günlerde Sportcell'e yaptığı açıklamada, "Lider çıkan takımın hocasını Barcelona maçına arabayla getirip götürürdüm" ifadelerini kullanmıştı.

Burak Elmas'tan tarihi hamle! Fatih Terim özlemi Barcelona maçında bitiyor

Fatih Terim'in, ayrılık sürecinden ötürü Başkan Burak Elmas'a çok öfkeli olduğu biliniyor. Galatasaray'dan ayrılırken "Son imzam" paylaşımı yapan Terim'in ne diyeceği merak konusu oldu.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Uefa Avrupa Ligi, Galatasaray, Fatih Terim, Burak Elmas, Barcelona, Spor, Haberler

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