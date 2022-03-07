Burak Elmas'tan tarihi hamle! Fatih Terim özlemi Barcelona maçında bitiyor

Galatasaray'da buzları eritecek tarihi hamle geldi. Ajansspor'un haberine göre; Başkan Burak Elmas, Avrupa Ligi'nde takımı gruplardan namağlup lider çıkartan teknik direktör Fatih Terim'e mektup yolladı.

MAÇA DAVET ETTİ

Burak Elmas, Nou Camp'ta oynanacak Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçına Fatih Terim ve eşi Fulya Terim'i davet etti. Terim'in nasıl bir geri dönüş yapacağı merak konusu oldu.

"ARABAYLA GÖTÜRÜRDÜM"

Terim geçtiğimiz günlerde Sportcell'e yaptığı açıklamada, "Lider çıkan takımın hocasını Barcelona maçına arabayla getirip götürürdüm" ifadelerini kullanmıştı.

"SON İMZAM"

Fatih Terim'in, ayrılık sürecinden ötürü Başkan Burak Elmas'a çok öfkeli olduğu biliniyor. Galatasaray'dan ayrılırken "Son imzam" paylaşımı yapan Terim'in ne diyeceği merak konusu oldu.