Burak Elmas'tan TFF'ye ağır itham: Bu canlı yayına göre karar verecekler

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Süper Lig'in 3 büyük takımının da katıldığı canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Avrupa kupalarında oynatmak istedikleri bir futbolcuyla ilgili başka bir kulüple davalık olduklarını ve Avrupa cephesinde konunun çözüldüğünü ancak TFF'nin henüz karar vermediğini belirten Elmas, TFF'nin canlı yayındaki tutuma göre karar vereceğini söyledi. Elmas yaptığı açıklamada, "Galatasaray Spor kulübü bu yayında ne diyecek onu bekliyorlar" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Avrupa kupalarında oynatmak istedikleri futbolcu için TFF'nin henüz karar vermediğini ve bu yayını beklediğini belirten Elmas, TFF'yi sert eleştirdi.

"BU AKŞAMKİ KONUŞMAYI BEKLİYORLAR"

Burak Elmas yaptığı açıklamada, "Bir oyuncumuzun transferi konusunda başka bir kulüple davamız var. İtirazımızı yaptık ve problemli davranışlar konusunda görüşmemiz var. Avrupa çözdü ama TFF'yi bekiyoruz. Avrupa kupasında oynatmamız gereken oyuncu konusunda bize izin vermedi. Neden, çünkü bu akşamki konuşmayı bekliyorlar. Galatasaray Spor kulübü bu yayında ne diyecek onu bekliyorlar. Bu görevi layığı ile yapmalarını bekliyoruz. Naklen yayından kesiyoruz ama oyuncularınkinden de kesiyoruz diyen yok. Bankalarla yaptığımız anlaşma gereği, bankalarla yaptığımız anlaşmada vergilerden sonra ödemeler var. Vadeler birbirine uymuyor. Vergi artışı oldu, oyuncu vergilerini biz ödüyoruz. Ben kimsenin bunu düşürün dediğini duymadım. Madem biz kulüplerle birlikte çözeceksek o zaman TFF'nin görevi ne bunu tartışmak lazım" ifadelerini kullandı.