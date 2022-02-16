Burak Elmas çözümü eskilerde buldu! Abdurrahim Albayrak'tan "Geri dön" teklifine sürpriz yanıt

Sezon başından beri ligdeki kötü gidişatı bir türlü tersine çeviremeyen Burak Elmas, eskilere yöneldi. Takımı düzlüğe çıkarmak adına Fatih Terim'i görevden alan ancak Torrent'le daha da kötüye giden G.Saray'da idari değişiklik de masadaydı.

SONUÇ ALAMADI

Galatasaray'da Fatih Terim sonrası Torrent'le de saha içini düzeltemeyen Burak Elmas, idari hamlesinde de istediği sonucu alamadı. Ali Dürüst'ün ardından Abdurrahim Albayrak'a da Sportif AŞ'de yöneticilik teklifi yaptı ancak kabul görmedi.

FUTBOLUN BAŞINA GEÇMESİNİ İSTEDİ

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Bir süre önce yakın arkadaşı Ali Dürüst'ü Sportif A.Ş.'ye geçmeye ikna edemeyen Elmas'ın geçtiğimiz günlerde aynı teklifi Abdurrahim Albayrak'a yaptığı ortaya çıktı. İkili arasında gerçekleşen görüşmede Albayrak'tan futbolun başına geçmesi istendi ancak olumlu cevap alınamadı.

İHTİYAÇ VAR

Bu süreçte camianın duayenleri ile Aslantepe'de iki kez toplantı yapan Elmas'ın ekibini zayıf gören eski başkanlar ve yöneticiler, Ali Dürüst ve Abdurrahim Albayrak gibi isimlere ihtiyaç olduğunu vurgulamış ve de güvenoyuna gidilmesi yönünde tavsiyede bulunmuşlardı. Galatasaray'da 4 farklı dönemde yöneticilik yapan Abdurrahim Albayrak tam 6 şampiyonluk gördü. Florya'da yönetim, teknik heyet ve futbolcular arasında köprü olan Albayrak, kasa kolaylığı sağlayarak birçok krizi önlemişti.

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