Burak Elmas çıldıracak! Fatih Terim, Galatasaray'a geri dönmek için kolları sıvadı
Galatasaray yönetiminin kararıyla görevi sona eren Fatih Terim için bomba bir iddia ortaya atıldı. Göreve gelmesi için desteklediği Burak Elmas'tan hiç beklemediği bir karşılık gören Fatih Terim'in, başkanlık için kongreye hazırlanacağı ileri sürüldü.
Galatasaray'da 4. dönemi resmen son bulan Fatih Terim'in kariyer yolculuğu hayli merak ediliyor. Fotomaç gazetesinde yer alan habere göre; Galatasaray'dan ayrılığı için üzgün olan deneyimli hoca, kendisine üç yol çizdi.
Gazetenin haberine göre Fatih Terim, kendisine üç yol yol belirledi;
1- Ya köşesine çekilecek dinlenecek. Bir daha teknik adamlık yapmayacak.
2- Yurt dışına çıkacak. Katar'a ya da Acun Ilıcalı'nın aldığı Hull City'ye gidecek.
3- Galatasaray'ın başına kongrede bu kez başkan olarak dönecek. Başkanlık tekliflerini bugüne kadar hep geri çeviren Terim'in artık kulübün başına geçme düşüncesine çok da uzak olmadığı belirtiliyor. Terim'in 3 yıl sonra yapılacak seçim için şimdiden çalışmalara başlayacağı öğrenildi.
Galatasaray'da Fatih Terim'in boşluğu ise çok çabuk doldu. Başkan Burak Elmas, yardımcı antrenör olması için anlaşılan Domenec Torrent'in teknik patronluğa getirildiğini açıkladı. Torrent'in hızlı şekilde göreve başlaması futbol dünyasını hayli şaşırttı.
Bugün Galatasaray'da Domenec Torrent işbaşı yaptı. İspanyol hocayı futbolcularla bizzat Burak Elmas tanıştırdı. Yeni hoca, takıma çift antrenman koydu. Futbolcular, sabah ve akşam çalışması gerçekleştirdi.
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