Burak Elmas çıldıracak! Fatih Terim, Galatasaray'a geri dönmek için kolları sıvadı

Galatasaray'da 4. dönemi resmen son bulan Fatih Terim'in kariyer yolculuğu hayli merak ediliyor. Fotomaç gazetesinde yer alan habere göre; Galatasaray'dan ayrılığı için üzgün olan deneyimli hoca, kendisine üç yol çizdi.

ACUN ILICALI İHTİMALİ

Gazetenin haberine göre Fatih Terim, kendisine üç yol yol belirledi;

1- Ya köşesine çekilecek dinlenecek. Bir daha teknik adamlık yapmayacak.

2- Yurt dışına çıkacak. Katar'a ya da Acun Ilıcalı'nın aldığı Hull City'ye gidecek.

3- Galatasaray'ın başına kongrede bu kez başkan olarak dönecek. Başkanlık tekliflerini bugüne kadar hep geri çeviren Terim'in artık kulübün başına geçme düşüncesine çok da uzak olmadığı belirtiliyor. Terim'in 3 yıl sonra yapılacak seçim için şimdiden çalışmalara başlayacağı öğrenildi.

"YARDIMCI OLMASI İÇİN ANLAŞTIK"

Galatasaray'da Fatih Terim'in boşluğu ise çok çabuk doldu. Başkan Burak Elmas, yardımcı antrenör olması için anlaşılan Domenec Torrent'in teknik patronluğa getirildiğini açıkladı. Torrent'in hızlı şekilde göreve başlaması futbol dünyasını hayli şaşırttı.

ÇİFT ANTRENMAN

Bugün Galatasaray'da Domenec Torrent işbaşı yaptı. İspanyol hocayı futbolcularla bizzat Burak Elmas tanıştırdı. Yeni hoca, takıma çift antrenman koydu. Futbolcular, sabah ve akşam çalışması gerçekleştirdi.

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