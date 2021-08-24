Bünyamin Balat Denizlispor'da

TFF 1'inci Lig'de transfer yasağını geçen hafta kaldırdıktan sonra transfer çalışmalarına başlayarak imzaları üst üste attıran Denizlispor, Adana Demirspor'dan orta saha oyuncusu Bünyamin Balat'ı kadrosuna kattı.

TFF 1'inci Lig'de transfer yasağını geçen hafta kaldırdıktan sonra transfer çalışmalarına başlayarak imzaları üst üste attıran Denizlispor, Adana Demirspor'dan orta saha oyuncusu Bünyamin Balat'ı kadrosuna kattı.

Yeşil-siyahlı ekip, Bünyamin için Haluk Ulusoy Tesisleri'nde imza töreni düzenledi. Denizlispor Başkanı Mehmet Uz'un da yer aldığı törende 24 yaşındaki orta saha oyuncusu 1+1 yıllık sözleşmeye imza attı. Geçen sezonu kiralık olarak TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Bayrampaşa'da geçiren futbolcu, 27 maçta 6 gol, 13 asistlik performans sergiledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat