Bunlar nasıl goller Enes! Milli futbolcumuz şov yaptı, La Liga'da yer yerinden oynadı
- Güncelleme:
İspanya La Liga'nın 26. haftasında Getafe, sahasında Deportivo Alaves ile 2-2 berabere kaldı. Milli futbolcumuz Enes Ünal attığı 2 golle maça damgasını vurdu. Özellikle attığı 2. gol büyük beğeni toplayan milli futbolcumuz, bu sezon La Liga'da 13 kez fileleri havalandırarak gol krallığı yarışında 2. sıraya yükseldi.
Getafe ile Deportivo Alaves, La Liga'nın 26. haftasında Alfonso Perez Kolezyumu'nda karşı karşıya geldi. Milli futbolcumuzun golleriyle takımını sırtladığı mücadele 2-2 sona erdi.
ENES ÜNAL DUBLE YAPTI
Getafe'nin gollerini 55. ve 72. dakikada Enes Ünal atarken, Deportivo Alaves'in golleri 45+1. dakikada Gonzalo Escalante ve 56. dakikada Edgar Mendez'den geldi. Bu sonucun ardından puanını 27'ye yükselten Getafe, 15. sırada yer aldı. 21 puana ulaşan Alaves ise 18. sırada konumlandı.
GOL KRALLIĞI YARIŞINDA ZİRVEYE OYNUYOR
La Liga'da bu sezon 13. golünü atan Enes Ünal, gol krallığı yarışında Karim Benzema'nın (18 gol, Real Madrid) ardından, Raul de Tomas (Espanyol) ve Vinicius (Real Madrid) ile birlikte 2. sırada bulunuyor.