Bundesliga'da Kiğılı rüzgarı
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Bundesliga'da Kiğılı rüzgarı

Bundesliga'da Kiğılı rüzgarı
Demirören Haber Ajansı / İskender Güngör - Haberler | Spor

Türkiye'nin erkek giyim markası Kiğılı, Almanya'nın köklü kulüplerinden Vfl Wolfsburg'a sponsor oldu.

Türkiye'nin erkek giyim markası Kiğılı, Almanya'nın köklü kulüplerinden Vfl Wolfsburg'a sponsor oldu. 

Bundesliga'yı geçtiğimiz sezon 4'üncü tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma hakkı kazanan Vfl Wolfsburg, Kiğılı ile sponsorluk anlaşması imzaladı. İmza törenine Kiğılı Ceo'su Hilal Suerdem, Vfl Wolfsburg yöneticisi Stefan Grupp ve ünlü futbolcu Pierre Littbarski katıldı.

KURTLAR'IN ŞIKLIĞI KİĞILI'YA EMANET   Dünya futbolunun en önemli ülkelerinden biri olan Almanya'nın Bundesliga'da mücadele eden "Die Wölfe" yani "Kurtlar" lakaplı kulübü Vfl Wolfsburg Futbol Takımı, şıklığını Kiğılı'ya emanet etti.Kiğılı, dünyaca ünlü otomobil firması Wolksvagen'in takımı olan Vfl Wolfsburg'u 2021-2022 ve 2022-2023 sezonlarında iki yıl süre ile giydirecek. Kiğılı Ceo'su Hilal Suerdem, imza töreninde yaptığı açıklamada, "Futbol tüm dünyada en çok ilgi gösterilen, en çok izlenen en önemli spor dalı olmasının yanı sıra farklı ülkelerden farklı kültürleri bir araya getiren çok önemli bir yere sahip. Biz de yıllardır sporun ve sporcunun gelişmesi için elimizden gelenin fazlasını yaparak sektörde örnek bir duruş sergiliyoruz. Aynı zamanda bunu bir sosyal sorumluluk görevi olarak görüyoruz. Yalnızca ülkemizde değil, global alanda da çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Almanya en çok önem verdiğimiz ülkelerden biri. Vfl Wolfsburg'un yanı sıra FC Köln Futbol Kulübü'nün, DEG Düsseldorfer EG Buz Hokeyi takımının ve KEV Krefeld Pinguine Buz Hokeyi takımının da resmi kıyafet sponsoruyuz. Bu çalışmalarımız Almanya'ya ve bu ülkede açacağımız her mağazaya verdiğimiz önemin göstergesidir. Bundesliga'da mücadele veren bir futbol takımına bir Türk markasının sponsor olması ülkemiz ve bizim için büyük gurur. İşbirliğimizin hayırlı olmasını ve Vfl Wolfsburg'a yeni sezonda ve Şampiyonlar Ligi'nde başarılar dilerim" dedi.Bir dönem TFF Başkanlığı ve Fenerbahçe'de de Başkan Vekilliği yapan Kiğılı Onursal Başkanı Abdullah Kiğılı da, sponsorlukla ilgili şunları söyledi;

"Bundesliga'nın en önemli takımlarından birine sponsor olduğumuz için mutluyuz. Dünyada spora ve sporcuya verdiğimiz destekle öne çıkıyoruz. Kiğılı'nın spora olan desteği biz var oldukça aksamadan devam edecektir."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İskender Güngör

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