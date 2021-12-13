Buna cevap vermek şart! Temsilcimiz Fenerbahçe'yi hafife aldılar
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor
Çekya ekibi Slavia Prag'ın hocası Trpisovsky, kura çekiminden önce Fenerbahçe ile eşleşmek istediğini ifade etmişti. Slavia Prag, Fenerbahçe eşleşmesini, "Hocamızın istediği oldu" mesajıyla duyurdu.
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Slavia Prag'la eşleşti. Prag, sahasında henüz kaybetmedi ve ligde 1 yenilgisi varr. Avrupa'da orta sıra takım seviyesinden üst basamağa yükselmek üzereler.
FENERBAHÇE'Yİ İSTEDİ
Slavia Prag'ın teknik direktörü Trpisovsky'nin, "Bu takımlar arasından Fenerbahçe ile eşleşmek istiyorum" açıklaması gerçeğe dönüştü.
MEYDAN OKUDULAR
Slavia Prag resmi hesabı ise Fenerbahçe'ye meydan okudu. Çekya ekibi yaptığı paylaşımda, "Hocamızın istediği takım geldi" ifadeleri yer aldı.
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