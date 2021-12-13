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Buna cevap vermek şart! Temsilcimiz Fenerbahçe'yi hafife aldılar

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Çekya ekibi Slavia Prag'ın hocası Trpisovsky, kura çekiminden önce Fenerbahçe ile eşleşmek istediğini ifade etmişti. Slavia Prag, Fenerbahçe eşleşmesini, "Hocamızın istediği oldu" mesajıyla duyurdu.

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Slavia Prag'la eşleşti. Prag, sahasında henüz kaybetmedi ve ligde 1 yenilgisi varr. Avrupa'da orta sıra takım seviyesinden üst basamağa yükselmek üzereler.

Buna cevap vermek şart! Avrupa'daki rakip, Fenerbahçe'yi hafife aldı

FENERBAHÇE'Yİ İSTEDİ

Slavia Prag'ın teknik direktörü Trpisovsky'nin, "Bu takımlar arasından Fenerbahçe ile eşleşmek istiyorum" açıklaması gerçeğe dönüştü.

Buna cevap vermek şart! Avrupa'daki rakip, Fenerbahçe'yi hafife aldı

MEYDAN OKUDULAR

Slavia Prag resmi hesabı ise Fenerbahçe'ye meydan okudu. Çekya ekibi yaptığı paylaşımda, "Hocamızın istediği takım geldi" ifadeleri yer aldı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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Fenerbahçe'nin Avrupa arenasındaki rakibi Slavia Prag oldu

Fenerbahçe'nin Avrupa arenasındaki rakibi Slavia Prag oldu

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Son Dakika: Dişimize göre kura! Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde Çekya ekibi Slavia Prag'la eşleşti

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Yorumlar (1)
Osman Tuna :Adam normal bişi demiş nerede küçümseme ? Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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