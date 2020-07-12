Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 7 bin 175'e yükseldi
Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 267 kişi yaşamını yitirdi.
12.07.2020 09:36 | Son Güncelleme: 12.07.2020 10:28
Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 267 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede vaka sayısı ise 7 bin 175'e çıktı.
Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 267 kişi yaşamını yitirirken; vaka sayısı ise 7 bin 175'e yükseldi. Öte yandan ülkede salgında enfekte olanların arasından toplamda 3 bin 311 kişinin de iyileştiği açıklandı.
Kaynak: DHA