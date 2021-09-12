Bülent Uygun: 'Sezon sonu bu gemi nereye yanaşmış göreceğiz' - Haberler
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Bülent Uygun: "Sezon sonu bu gemi nereye yanaşmış göreceğiz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bülent Uygun:

A. Hatayspor'a sahasında 2-0 mağlup olan Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör Bülent Uygun maçın ardından konuştu.

A. Hatayspor'a sahasında 2-0 mağlup olan Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör Bülent Uygun maçın ardından konuştu. Uygun, kaptırılan toplarla mağlup olduklarını ve takımın daha iyi olacağını ifade etti.

Süper Lig'in 4. haftasında sahasında A. Hatayspor'a 2-0 mağlup olan Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör Bülent Uygun karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maçı kazanmak istediklerini belirten Uygun, "Belki saha şartları belki yeni gelen oyuncularımızın adaptasyonu, sonuç olarak mağlup ayrıldık. Zamana ve desteğe ihtiyacımız var. Merak etmeyin bu süreçten en yakın zamanda çıkacağız. Gönül isterdi ki taraftarımız ile 3 puanla tanışalım ancak maalesef olmadı. Pozisyonlarda golü değerlendiremedik, hatasal bir formatta mağlup ayrıldık. Sorun varsa benden kaynaklıdır. Geçen sezon 10 maçta 5 pozisyon vardı. Hep beraber ayağa kalktık. Sakin ve sabır. Biz gereğini yaparız Allah'ın izniyle. Bu takım çok iyi olacak" diye konuştu.

"SEZON SONU BU GEMİ NEREYE YANAŞMIŞ GÖRECEĞİZ"

Bülent Uygun, taraftarın gollerden sonraki tepkilerine şu şekilde karşılık verdi:

"Hakaret etmediği sürece herkes eleştirebilir. Taraftarın sonuca göre istifa diye bağırdı. Geçen sezon da Bülent Uygun diye bağırıyordular. Yaşadığım sendromu hiç biriniz yaşamadı. Türkiye Ligi'ndeki en zor takımı iyileştirmeye çalışıyoruz. İki gün önce santrforumuz geliyor. Çok şey söylemek istemiyorum. Ben icraat yaparım. Sezon sonu bu gemi nereye yanaşmış göreceğiz. Varsa suç benim. Sabır, destek ve beraberlik. Bütün işin ana teması budur."

(Kubilay Ateş - Osman Kubilay Küçükmustafa/İHA)

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