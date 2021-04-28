Bülent Uygun: "İstediğimiz performansı sahaya yansıtamadık"

- Bülent Uygun: "İstediğimiz performansı sahaya yansıtamadık" Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Beşiktaş mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada sahaya istedikleri oyunu yansıtamadıklarını ve hatalı pozisyonlara girdiklerini söyledi.

- Bülent Uygun: "İstediğimiz performansı sahaya yansıtamadık"

RİZE - Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Beşiktaş mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada sahaya istedikleri oyunu yansıtamadıklarını ve hatalı pozisyonlara girdiklerini söyledi.

Süper Lig'in 38. haftasında Çaykur Rizespor evinde Beşiktaş'a 3-2 mağlup oldu. Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun maçın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Uygun yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İzleyenlerin keyif aldığı, kazanma adına mücadele ettiğimiz bir maçtı. Yemememiz gereken goller ve hatalar ile geri düştük. Taktiksel değişiklikler yaparak maçı kendimize nasıl çeviririz diye düşündük. İstediğimiz performansı sahaya yansıtamadık. Kalan 4 maçımızda kazanarak taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. Bütün takımlar çok zor günler geçiriyor. Geldiğim süreçten sonraki zamanlarda futbolcu kardeşlerim özverili çalıştılar, onları tebrik ediyorum. Beşiktaş camiasını tebrik ediyorum."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KUBİLAY ATEŞ