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Bülent Uygun, Haluk Ulusoy, Sivasspor, Sivas, Spor

Bülent Uygun: Futbolcularımız biraz rahatsız

Demir Grup Sivasspor maçına Haluk Ulusoy Tesislerinde hazırlanmayı sürdüren Denizlisporda Bülent Uygun, antrenman öncesi Demirören Haber Ajansına özel açıklamalarda bulundu.

18.03.2020 15:20 | Son Güncelleme: 18.03.2020 15:20
Bülent Uygun: Futbolcularımız biraz rahatsız

Demir Grup Sivasspor maçına Haluk Ulusoy Tesislerinde hazırlanmayı sürdüren Denizlisporda Bülent Uygun, antrenman öncesi Demirören Haber Ajansına özel açıklamalarda bulundu.

Uygun, Demir Grup Sivasspor maçının kendisi için özel bir karşılaşma olduğunu belirterek, "Yıllar sonra Sivas'a ilk kez gideceğim. Bu benim için çok önemli. 7- 8 yılım orada geçti. Kayyuma devredilmiş bir kulübü devralmıştık. Anadolu'da futbol ateşini yaktığımız yerdi. O zamanlar seyircimiz vardı, taraftarımız yoktu. Şimdi çok güzel taraftar topluluğu var. Keşke seyircili olsaydı da, Yiğidolarla maça çıkabilseydik. Futbol adına bütün bireysel yeteneklerimizi sergileyip kazanmak adına elimizden ne geliyorsa yapacağız. Sivas'tan 3 puanla dönmek istiyoruz" diye konuştu.

FUTBOLCULARIMIZ BİRAZ RAHATSIZ

Uygun, koronavirüs ile mücadele önlemler alındığını ve maçların oynanmaya devam edilmesi kararına saygı duyduklarını belirtti. Koronavirüs salgını nedeniyle futbolcuların psikolojik olarak olumsuz etkilendiğini belirten Uygun, "Devletimiz böyle bir karar almış. Bizlere düşen görev maçımızı çıkıp oynamaktır. Gönül ister ki bu kadar kaosun olduğu bir ortam yerine, daha sağlıklı ve seyircilerimizle birlikte oynayabilelim. Demek ki bizi yönetenlerin ülkede kaos ortamı yaratmamak adına en azından vatandaşların belli vakitlerini evde geçirmeleri için bizlerin de onlara oynadığımız oyunla bir katkı sağlamamızı düşünmüşler. Dünyada bu işi tek devam ettiren lig biziz. Futbolcularımız biraz rahatsız. İster istemez psikolojik olarak etkilenmiş durumdalar" ifadelerini kullandı.

Temizlik ve hijyen konularında dikkatli olunması ve gerekmedikçe evden çıkılmaması gerektiğini kaydeden Uygun, Birbirimize mikrobu taşımadan hayatımızı devam ettirmemiz gerekiyor. Futbolcular koronavirüs nedeniyle muzdarip durumda. Liglerin iptal olacağını düşünüyorlar ve bu virüsün ne kadar tehlikeli olacağını biliyorlar. Biz de onların kontrolünü en iyi şekilde yapıyoruz. Kendilerini sürekli test edip kontrol altında tutuyoruz. Dünyada yaşananları gördükçe, onlar da ister istemez psikolojik olarak etkileniyorlar. Etkilenmemeleri için gereken psikolojik destek ve bilgilendirmeyi kendilerine yapıyoruz şeklinde konuştu.

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Kaynak: Hürriyet

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